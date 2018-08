Historischer Kalender: 30. August

1483 – In Frankreich besteigt Karl VIII. von Valois nach dem Tod seines Vaters Ludwig XI. den Königsthron.

1528 – Die französische Armee von König Franz I. kapituliert in Aversa in Süditalien und wird aus Neapel und Genua vertrieben.

1873 – Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition unter Leitung von Julius Ritter von Payer und Carl Weyprecht entdeckt eine Inselgruppe im Nordpolarmeer und gibt ihr den Namen "Franz-Josephs-Land".

1898 – In dem nicht realisierten geheimen "Angola-Abkommen" einigen sich Briten und Deutsche über die Aufteilung des portugiesischen Kolonialbesitzes in Afrika.

1918 – Lenin wird bei einem von der sozialrevolutionären Agentin Fanija Kaplan verübten Revolverattentat in Moskau schwer verwundet.

1918 – Heftige britische Angriffe gegen die Deutschen bei Arras.

1933 – Ein Nazi-Kommando ermordet den deutschen Kulturphilosophen Theodor Lessing in dessen Exilort Marienbad in der Tschechoslowakei.

1933 – Nach dem Zusammenschluss der fünf größten Fluggesellschaften Frankreichs wird die "Air France" gegründet. Am 7. Oktober beginnt der Flugbetrieb am Flughafen Paris-Le Bourget.

1933 – Der NSDAP-"Gauleiter" für Tirol und Vorarlberg, Franz Hofer, wird von Gesinnungsgenossen aus dem Innsbrucker Gefängnis befreit und flüchtet nach Italien.

1948 – In Wroclaw (Breslau) in Polen tritt der "Weltkongress der Kulturschaffenden für den Schutz des Friedens" mit Delegierten aus 46 Ländern zusammen und wählt den französischen Atomphysiker Frederic Joliot-Curie zum Vorsitzenden.

1963 – Zwischen dem Weißen Haus in Washington und dem Moskauer Kreml wird aufgrund einer zwischen US-Präsident Kennedy und dem sowjetischen Partei- und Regierungschef Chruschtschow getroffenen Vereinbarung eine ständig einsatzbereite Fernschreibverbindung eingerichtet. Sie soll im Fall einer plötzlichen militärischen Krise eine unmittelbare Verständigung zwischen den beiden wichtigsten Machtzentralen ermöglichen.

1963 – Der Philips "taschen-recorder" 3300 wird auf der Berliner Funkausstellung (30.08-08.09.) vorgestellt. Dieser erste Kassettenrekorder ist mit Mikrofon, Tragetasche und einer "Compact Cassette" ausgestattet.

1973 – Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit wird in Istanbul die 1.560 Meter lange Bosporus-Brücke, die den europäischen mit dem asiatischen Teil der Stadt verbindet, feierlich für den Verkehr freigegeben.

1988 – Südafrika gibt die Beendigung des Rückzugs seiner Truppen aus Angola bekannt.

1993 – Der israelische Ministerrat billigt das Oslo-Abkommen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation über die gegenseitige Anerkennung und die Schaffung einer palästinensischen Selbstverwaltung im Westjordanland und Gaza-Streifen.

2003 – Die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) erzielen einen Kompromiss über den Zugang zu preiswerten lebenswichtigen Medikamenten für Dritte-Welt-Staaten. Ärmere Staaten sollen die Möglichkeit haben, kostengünstig produzierte Arzneimittel (Generika) leichter zu importieren, insbesondere zur Behandlung von Aids, Tuberkulose oder Malaria.

2008 – Mit einer Milliarden-Entschädigung für die Kolonialzeit schlägt Italien in den Beziehungen zu Libyen ein neues Kapitel auf. Ministerpräsident Silvio Berlusconi unterzeichnet in Tripolis ein Abkommen über die Zahlung von 3,4 Milliarden Euro in Form von Projektinvestitionen.

2008 – Jörg Haider wird in Graz mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen zum Nachfolger von Peter Westenthaler als BZÖ-Chef gewählt. Er kommt nur wenige Wochen später, am 11. Oktober, bei einem Autounfall ums Leben.

Geburtstage:

Theo van Doesburg (eigtl. Christian Emil Küpper), niedl. Architekt u. Kunsttheoretiker (1883-1931)

Sir Richard Stone, brit. Wirtschaftswiss. (1913-1991)

Gerhard Wimberger, öst. Komponist u. Dirigent (1923-2016)

Jean-Claude Killy, frz. Skisportler (1943- )

Robert Crumb, US-Comiczeichner und Illustrator; "Fritz the Cat" (1943- )

Anna Stepanowna Politkowskaja, russische Journalistin und Autorin (1958-2006)

Sabine Oberhauser, öst. Gesundheitsminist. (1963-2017)

Todestage:

Franz von Stuck, dt. Maler (1863-1928)

Marianne Pollak, öst. Schriftstellerin, Journalistin und Politikerin; SPÖ (1891-1963)

Charles Bronson (eigtl. Buchinsky), US-Schauspieler (1921-2003)

(APA, 30.8.2018)