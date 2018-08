Belästigungsvorwürfe gegen Schottlands Ex-Regierungschef Salmond

Früherer Regionalregierungschef sieht sich durch Bekanntgabe von Ermittlungen gegen ihn geschädigt

Edinburgh – Der ehemalige schottische Regierungschef Alexander Salmond will eine Untersuchung wegen Belästigungsvorwürfen gegen sich gerichtlich prüfen lassen. Das teilte Salmond am späten Donnerstagabend per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

In dem Statement klagt Salmond, ihm werde nicht erlaubt, die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn einzusehen, die innerhalb der Regierung untersucht werden. Das Verfahren sei "grob unfair" und werde daher "unvermeidlich zu einem vorurteilsbehafteten Ergebnis" führen, schrieb Salmond, der die schottische Regierung auch daran hindern wollte, öffentlich bekanntzumachen, dass gegen ihn ermittelt wird.

"Offenkundig lächerliche" Vorwürfe

Deswegen habe er nun eine gerichtliche Überprüfung beantragt. Die Vorwürfe selbst, die sich auf seine Zeit als Regierungschef beziehen, weist Salmond vehement zurück und bezeichnet sie als "offenkundig lächerlich".

Die schottische Regierung bestätigte unterdessen, zwei Beschwerden gegen Salmond erhalten zu haben. Medienberichten zufolge stammen sie von ehemaligen Mitarbeitern. Die Untersuchungsergebnisse hätten bereits veröffentlicht werden sollen, das sei aber durch eine juristische Intervention Salmonds verzögert worden, hieß es in einer Mitteilung.

Nach Referendum zurückgetreten

Die Stellungnahme Salmonds zu der von ihm angestrebten gerichtlichen Überprüfung des Untersuchungsverfahrens enthalte "erhebliche Ungenauigkeiten", die Regierung werde ihre Position dazu "energisch verteidigen".

Salmond war von 2007 bis 2014 Chef der schottischen Regionalregierung. Er war nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum in dem britischen Landesteil von seinem Posten zurückgetreten. (red, APA, 24.8.2018)