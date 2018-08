Trafiken dürfen ab September "Coffee to go" verkaufen

Kaffee und alkoholfreie Heißgetränke werden in das erlaubte Warensortiment aufgenommen. Kaffeehausbetreiber sind erzürnt

Wien – Ein Packerl Marlboro und eine Melange bitte – so könnte ab 1. September eine Bestellung in einer österreichischen Trafik klingen. Denn die Wirtschaftskammer und die Monopolverwaltung, unter der die Trafiken betrieben werden, haben sich geeinigt: Ab September darf neben Tabakwaren, Feuerzeugen und Lottoscheinen auch "Coffee to go", also Kaffee zum Mitnehmen, verkauft werden.

Der "Coffee to go" darf in neutrale oder mit dem Logo "Meine Trafik" versehene Becher gefüllt werden. Von Kunden mitgebrachte Gefäße sind ebenfalls in Ordnung. Den Preis können die Trafikanten selbst festlegen. Steh- oder Sitzplätze sowie eine "gastronomische Anmutung" sind nicht zulässig.

Kaffeehäuser verärgert

Wenig begeistert davon zeigen sich die Kaffeehausbetreiber. Wolfgang Binder, Obmann der Wiener Kaffeehausbetriebe, ist verärgert, erst aus den Medien von dieser Tatsache erfahren zu haben und nicht in etwaige Verhandlungen eingebunden worden zu sein: "Das ist genau so, als würden die Kaffeehäuser direkt mit den Lotterien über den Verkauf von Lottoscheinen verhandeln, ohne die Hauptbetroffenen – die Tabaktrafiken – mit einzubeziehen. Wir können das so nicht hinnehmen." Er fordert überdies die verantwortlichen Personen auf, das Thema noch einmal zu diskutieren, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.

Rechtliche Grundlage

Geregelt wird die Neuerung über die Monopolverwaltung beziehungsweise den im Gesetz enthaltenen Nebenartikelkatalog. In diesem ist festgehalten, welche Produkte abseits klassischer Tabak- oder Zeitschriftenwaren in Trafiken angeboten werden dürfen – etwa Parkscheine, Souvenirs oder Handywertkarten. Mit 1. September wird diese Liste um "Kaffee oder andere alkoholfreie Heißgetränke, die innerhalb des Trafiklokals zur Mitnahme zubereitet werden", erweitert. Gekühlte Getränke dürfen in Trafiken übrigens schon länger angeboten werden.

Systemgastronomie könnte leiden

Der Trafikantenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, Andreas Schiefer, rechnet damit, dass in der ersten Zeit nicht mehr als 15 Prozent aller Geschäfte in Österreich von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen werden. Viele würden sich davon wohl keine großen Umsätze erhoffen, weil nebenan eine Tankstelle oder ein Kaffeehaus ist. "Wir sind sicher keine Konkurrenz zum klassischen Kaffeehaus", beruhigt Schiefer. Am ehesten werde man noch der Systemgastronomie – gemeint sind etwa Bäckereiketten, die auch Mitnahmekaffee im Sortiment haben – etwas wegnehmen. (red, APA, 24.8.2018)