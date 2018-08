Auf Twitch startet bald ein wochenlanger "Pokémon"-Marathon

Sämtliche Staffeln der Serie und alle Filme werden auf der Plattform ausgestrahlt

Auf der Streaming-Plattform Twitch steht ein Pokémon-Marathon bevor. Ab 27. August werden jede Woche zehn bis sechzehn Folgen der Pokémon-Serie gezeigt, jeden Sonntag gibt es auch einen Pokémon-Film zu sehen.

Sieben Staffeln und acht Filme

Sieben Staffeln und acht Filme sollen auf diesem Wege gezeigt werden. Bis zum 28. Oktober findet der Marathon statt, danach soll weiterer Pokémon-Content auf dem offiziellen Kanal ausgestrahlt werden.

Bob Ross hat es vorgemacht

Im Oktober 2015 strahlte die Streaming-Plattform bereits einen Bob-Ross-Marathon aus. Damals wurden alle Folgen der Fernsehsendung The Joy of Painting gezeigt. Seither hat der mittlerweile verstorbene Maler immer noch eine treue Fangemeinde auf der Plattform. Der Stream zieht immer noch tausende Zuseher an. (red, 24.08.2018)