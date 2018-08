Autorinnen und Autoren senden Postkartengrüße an den STANDARD

foto: der standard

Von Andrea Dusl Am 9. Juli 2018 aus Grado

Lieber Lachs!

Ich bin in die Zeitreise-

Maschine gestiegen und Richtung

Italien gefahren. Frag jetzt nicht wieso, aber was für eine

Route (noch nicht geschlossen!).

Vaduz, Chur, Thusis, Der himmlische San Bernardino!

Bellinzona, Chiasso, Como, und schließlich:

MILANO! OIDA!

Von den Autostrade gelangweilt,

wollte ich wieder Kreuzungen befahren. Welch Irrtum!

Es gibt keine mehr! Ganz Italien ist kreisverkehrt!

Gezählte 324mal fuhr ich Karussel!

Jetzt Grado, den Drehwurm kurieren!

Liebe Grüße, Comandantina!

PS: Am Schönsten war es in Mozzecane in der Pampa.