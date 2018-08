Länder zahlen mehr für Kinderbetreuung, Bund legt ebenfalls nach

Einigung über den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung: Der Bund wird seine Mittel nicht kürzen, die Länder zahlen zehn Millionen Euro mehr

Fischamend/Wien – Der Protest der Länder gegen die Kürzung der Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuung dürfte Wirkung gezeigt haben: Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass nun doch 142,5 Millionen Euro vom Bund zur Verfügung stehen sollen. Auch die Länder erhöhen demnach ihren Finanzierungsschlüssel von 35 auf 52,5 Prozent, wodurch in Summe 180 Millionen in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert werden sollen.

Von den Geldern fließen jährlich 70 Mio. Euro in den Gratiskindergarten, knapp 30 Mio. Euro in die Sprachförderung.

Verkündet wurde die Einigung in einem Kindergarten in Fischamend. Ein fertiges Papier liegt noch nicht vor – es wird von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß finalisiert und an die Länder verschickt. Die Eckpunkte stehen aber fest: