"Call of Cthulhu": Erster Gameplay-Trailer zeigt beängstigenden Horror-Trip

Survival-Horror-RPG mit Lovecraft-Elementen erscheint am 30. Oktober

Focus Home Interactive und Cyanide Studio haben im Rahmen der Gamescom einen neuen Trailer zu Call of Cthulhu veröffentlicht. Bei dem Game handelt es sich um Survival-Horror-RPG mit Lovecraft-Elementen – es erscheint am 30. Oktober 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

focus home interactive Call of Cthulhu erscheint am 30. Oktober 2018.

Privatermittler Pierce im Jahr 1924

Call of Cthulhu ist eine Games-Adaption des gleichnamigen Pen-and-Paper-RPGs. Man spielt Privatermittler Pierce, der im Jahr 1924 beauftragt wurde, den tragischen Tod einer Familie aufzuklären. Die Ermittlungen führen Pierce in das abgelegene Darkwater Island, wo er mit Verschwörungen, Kultisten und Horror konfrontiert wird.

focus home interactive Der E3-Trailer zu dem Game.

"Du weißt nicht, was in der Dunkelheit lauert"

"Dein Verstand wird leiden. Deine Sinne wanken zwischen Vernunft und Wahnsinn, bis du alles in Frage stellst. Traue niemandem. Du weißt nicht, was in der Dunkelheit lauert und währenddessen wartet der Große Träumer auf sein Erwachen", beschreiben die Macher das anstehende Spiel. (red, 24.08.2018)