Thiem vor US Open ohne Einschränkungen

Bresnik: "Wenn es so bleibt, bin ich heilfroh" – Thiem trifft in der ersten Runde auf Mirza Basic aus Bosnien-Herzegowina

New York – Die Absage für das Masters-1000-Turnier in Cincinnati ist aus aktueller Sicht goldrichtig gewesen. Dominic Thiem, der seit der Anreise nach Toronto unter einer Viruserkrankung gelitten hatte, ist rechtzeitig vor den am Montag beginnenden US Open in New York wieder topfit.

Für den Niederösterreicher, der am Montag der zweiten US-Open-Woche 25 Jahre alt wird, ist es aus verschiedenen Gründen seit dem erstmaligen Erreichen des French-Open-Finales überhaupt nicht gut gelaufen. Doch nun hat eine passable Auslosung, vor allem aber eine starke Trainingsleistung im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres neue Zuversicht ins Team des Weltranglisten-Neunten gebracht.

Erste Aufschläge auf den Matchplätzen am Samstag

Thiem bereitet sich unter den Argusaugen von Coach Günter Bresnik auf Randall's Island im Nordosten Manhattans in der Academy von Tennislegende John McEnroe vor. Der US-Star war im Vorfeld auch für eine kleine Einheit ein prominenter Trainingspartner Thiems. Zusätzlich hat sich Thiem unter anderen mit seinem guten Freund Dennis Novak, dem regierenden Wien-Sieger Lucas Pouille sowie dem Argentinier Diego Schwartzman für Flushing Meadows eingeschlagen.

Auf der großen Anlage im New Yorker Stadtteil Queens wird Thiem erst am Samstag einrücken. "Wenn du nicht auf den Matchplätzen trainieren kannst, ist es eigentlich sinnlos", erklärte Bresnik die Vorgangsweise.

Die beiden Trainingspartner für Samstag hatte Bresnik schon vor der Auslosung vereinbart: Es sind kurioserweise beides mögliche Gegner Thiems in seinem Tableauviertel. Vorjahresfinalist Kevin Anderson wäre der mögliche Achtelfinal-Gegner, in der Runde davor der erste gesetzte Kontrahent Roberto Bautista Agut. Beide kann Thiem kurz vor Turnierbeginn "beschnuppern".

Bresnik froh über Thiems körperliche Verfassung

Bresnik wirkte jedenfalls ob Thiems Entwicklung in den vergangenen Tagen erleichtert. "Ich muss ehrlich sagen: Wenn das so bleibt, wie es gestern und heute war, dann bin ich heilfroh." Thiem ist zwei Wochen nach seinem bisher letzten Tour-Einzel (Auftakt-Aus in Toronto gegen Stefanos Tsitsipas) und nach überstandener Erkrankung wieder topfit. "Er macht einen körperlich guten Eindruck. Die Schläge waren richtig schön heute, und auch wie er die Punkte spielt." Mittlerweile sei Thiem aber auch schon erfahren mit solchen Situationen, so Bresnik: "Er spielt zwei Wochen keinen Punkt, und dann spielt er den ersten Satz gleich hervorragend."



Erstrunden-Gegner Mirza Basic aus Bosnien-Herzegowina kennt auch Bresnik nicht so gut. Doch natürlich wissen beide, dass der 27-jährige Weltranglisten-81. in Sofia in diesem Jahr sein erstes ATP-Turnier gewonnen hat. Doch spielt Thiem auf normalem Niveau, dann darf Basic keine große Hürde sein. "Die entscheidende Geschichte ist: Wie ist Dominic beieinander? Es ist einfach schön, dass er körperlich keine Einschränkungen hat", so Bresnik.

Auch wenn die erzwungene Pause nicht optimal war, scheint Thiem bereit zu sein. "Er macht auf mich von dem, wie er spielt, einen der besten Eindrücke in letzter Zeit", zollte Bresnik Lob. Endlich also wieder gute Nachrichten von Österreichs Nummer eins, die zuletzt von einer Pechsträhne verfolgt war und seit den French Open in fünf Turnieren nur drei Siege gefeiert hat. (APA, 24.8.2018)