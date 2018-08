Früherer Lynyrd-Skynyrd-Gitarrist Ed King gestorben

War Mitverfasser des Welthits "Sweet Home Alabama"

Nashville – Der Mitautor des Welthits "Sweet Home Alabama" und frühere Gitarrist der Rockband Lynyrd Skynyrd, Ed King, ist tot. King sei am Mittwoch in seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, hieß es am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

Nähere Informationen wurden nicht mitgeteilt. US-Medien berichteten, King habe schon seit längerem gegen Lungenkrebs gekämpft.

Der 1949 in Kalifornien geborene King war in den 1970er-Jahren zu Lynyrd Skynyrd gestoßen und hatte auch an einer Wiedervereinigung in den 80er und 90er-Jahren noch einmal teilgenommen. King schrieb den Song "Sweet Home Alabama" mit, der zum Welthit wurde. (APA, 24.8.2018)