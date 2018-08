US-Whistleblowerin, die Russland-Hacking-Details weitergab, muss in Haft

26-Jährige hatte als Mitarbeiterin der NSA Daten über russische Angriffe auf US-Wahl weitergegeben

Washington – Wegen der Weitergabe streng geheimer Informationen des US-Auslandsgeheimdienstes NSA ist die US-Bürgerin Reality Winner zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Georgia verhängte am Donnerstag eine 63-monatige Haftstrafe gegen die 26-jährige Whistleblowerin, die für einen Auftragnehmer der NSA gearbeitet hatte. Sie ist die erste Person, die seit Amtsantritt Trumps nach dem Gesetz gegen Spionage verurteilt wird.

Winner war im Juni 2017 festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte nur Stunden vor der Veröffentlichung eines Berichts durch die Enthüllungsplattform "The Intercept", der auf den von Winner weitergegebenen Dokumenten basierte.

Daten zu Wahl-Hacking

In den Papieren ging es um mutmaßliche russische Hackerangriffe in den USA. Laut dem Dokument hat Russland die Daten von mindestens einem Hersteller der US-Wahlcomputer-Software gehackt und versucht, in die Datenbestände von mindestens hundert regionalen Wahlsystemen einzudringen.

Das Urteil erfolgte im Gegenzug für ein Schuldeingeständnis Winners. Es ist das härteste, das in den USA jemals für einen einzigen Anklagepunkt hinsichtlich der Weitergabe vertraulicher Informationen an die Medien verhängt wurde. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte undichten Stellen den Kampf angesagt. (red, APA, 24.8.2018)