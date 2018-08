Ewa Dziedzic kandidiert in Wien nicht als grüne Spitzenkandidatin

"Mir fehlen die Ressourcen", sagt die Bundesrätin in einem Video. Damit bleibt es mit David Ellensohn und Peter Kraus vorerst bei zwei Kandidaten

Wien – Vor wenigen Tagen gab der Gemeinderat Peter Kraus bekannt, sich als Spitzenkandidat der Grünen für die Wien-Wahl 2020 zu bewerben. Am Donnerstag wagte sich auch Klubobmann David Ellensohn aus der Deckung und verkündete selbiges.

Bundesrätin Ewa Dziedzic wurde ebenfalls immer wieder als Kandidatin kolportiert. In einer persönlichen Erklärung sagte die Frauensprecherin der Wiener Grünen aber ab: "Ich kandidiere nicht als Spitzenkandidatin", äußert sie sich in einer am Freitagvormittag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft.

Kritik am parteiinternen Wahlkampf

"Mir fehlen die Ressourcen", begründet Dziedzic ihren Nichtantritt. Sie habe im letzten Dreivierteljahr "sehr viel in die Verabschiedung der alten Grünen investiert" sowie in die "Weichenstellung für einen Neustart".

Ein parteiinterner Wahlkampf um den Spitzenplatz bei der Wien-Wahl habe nicht den "Weitblick für eine inhaltliche Neuausrichtung", kritisierte Dziedzic.

Aktiv will sie dennoch bleiben und das "Manifesteschreiben nicht erfahrenen Herren überlassen". Dziedzic arbeitet aktuell an einem "neuen Leitbild für eine progressive Partei in Österreich". Was das konkret heißt, lässt sie offen.

In Österreich greife die "rechtsautoritäre Antimoderne" um sich, der Sozialstaat sei unter Türkis-Blau bedroht. Dziedzic kündigte einen Streitsalon sowie einen öffentlichen Speakers Corner an. "Seid gespannt, ich melde mich wieder."

Seit 2015 im Bundesrat

Dziedzic ist seit 2015 im Bundesrat aktiv, seit 2014 ist sie außerdem Frauensprecherin der Wiener Grünen. Bei der Nationalratswahl 2017 kandidierte sie auf Platz sieben der grünen Landesliste.

Der interne Wahlkampf bei den Wiener Grünen ist seit einigen Tagen eröffnet. Bis 4. September haben Interessenten noch die Möglichkeit, sich um die Spitzenkandidatur zu bewerben. Ob Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou erneut antreten wird, ist noch offen. Erst am Donnerstag nährte Ellensohn aber Spekulationen darüber, dass Vassilakou sich zurückziehen wird. Auf die Frage, ob er mit Vassilakou als Gegenkandidatin rechne, sagte er dem STANDARD unmissverständlich: "Nein."



Mit der Interessenbekundung für den ersten Platz ist die Sache nicht abgeschlossen: Wer tatsächlich zur Wahl bei der grünen Landesversammlung Ende November antreten will, braucht eine gewisse Anzahl an Unterstützungserklärungen: 100 sind für relativ neue Personen nötig. Mandatare, die bereits zwei Perioden absolviert haben, müssen 200 Stimmen sammeln. Mindestens die Hälfte der Unterstützer müssen jeweils Parteimitglieder sein. (krud, van, 24.8.2018)