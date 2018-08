Windows 95 gibt ein Comeback – als App

Steht für Windows, Linux und macOS zur Verfügung – Samt Programmen wie Wordpad, Minesweeper und MS Paint

Es gab eine Zeit, da geriet die Computerwelt noch komplett aus dem Häuschen, wenn Microsoft neue Software vorzustellen hatte. So sorgte auch Windows 95 dereinst für echte Begeisterung – zumindest unter PC-Nutzern. Mittlerweile hat sich das Rad der Zeit natürlich gehörig weiter gedreht. Wie weit, das können interessierte User nun selbst herausfinden.

App

Slack-Entwickler Felix Rieseberg hat auf seiner Github-Seite eine App vorgestellt, die es möglich macht, Windows 95 direkt am eigenen Desktop auszuführen. Das gesamte Geschehen läuft dabei in einem Fenster ab. Die Nutzer können sich auf diese Weise nicht nur am Basis-Desktop umsehen, sondern auch zu Programmen wie Wordpad, Minesweeper oder MS Paint greifen. Einzige zentrale Anwendung, die derzeit noch Probleme macht, ist der Internet Explorer, der sich standhaft weigert Seiten zu laden.

Download

Die Installation ist dabei denkbar einfach: Die App kann in Form eines je nach Plattform zwischen 95 und 129 MB großen Pakets von der Seite des Projekts heruntergeladen und dann wie gewohnt eingerichtet werden. Unterstützt werden Windows, macOS und Linux, wobei bei letzterem RPM- und DEB-Pakete bereitstehen. Im laufenden Betrieb verbraucht das Ganze dann rund 200 MB RAM, was auf aktuellen Systemen also keinerlei Problem darstellen sollte.

Basis

Für die technische Umsetzung greift Rieseberg zu Electron, einer auf dem Code von Node.js und Chromium basierenden Cross-Plattform-Framework. Die erste Version der Windows 95 App wurde erst am Donnerstag veröffentlicht, trotzdem gibt es mittlerweile bereits ein Update: Die Version 1.1 reicht Unterstützung für Floppy Disks nach. (Andreas Proschofsky, 24.8.2018)