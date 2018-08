Novak fehlt nur ein Sieg auf Hauptbewerb der US Open

Ofner scheiterte in zweiter Qualifikationsrunde

New York – Dennis Novak braucht nur noch einen Sieg für die Teilnahme an den am Montag beginnenden Tennis-US-Open. Der Niederösterreicher gewann am Donnerstag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Russen Alexej Watutin mit 6:0,6:4 und steht in der dritten und letzten Runde der Ausscheidung für das letzte Major-Turnier 2018. Sebastian Ofner unterlag dagegen dem Südafrikaner Lloyd Harris mit 2:6,1:6.

Später am Abend noch im Einsatz war Gerald Melzer gegen den Franzosen Kenny De Schepper (mitdiskutieren im Forum+). Novak trifft im Duell um den Einzug in den Hauptbewerb am Freitag oder Samstag auf den Sieger der Begegnung Danilo Petrovic (SRB) gegen Lorenzo Giustino (ITA). Als einziger Österreicher ist Dominic Thiem fix im Hauptbewerb vertreten. (APA, 23.8.2018)

Ergebnisse, Qualifikation, Herren, 2. Runde:

Dennis Novak (AUT-25) – Alexej Watutin (RUS) 6:0,6:4

Lloyd Harris (RSA-30) – Sebastian Ofner (AUT) 6:2,6:1