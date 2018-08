26-Jähriger bei Explosion von Akku-Ladegerät getötet

Akku hatte den Mann schwer verletzt – Verstarb am Donnerstag im Krankenhaus

Dass Lithium-Ionen-Akkus nicht unbedingt zu den sichersten Bestandteilen moderner Technik gehören, dürfte sich spätesten nach den Brandvorfällen rund um Samsungs Galaxy Note 7 herumgesprochen haben. Wie gefährlich solche Explosionen sein können, zeigt nun aber ein Bericht aus Deutschland.

Ladegerät

Ein 26-Jähriger Mann aus Hamburg wurde bei der Explosion eines Akku-Ladegeräts getötet. Dies bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber der Süddeutschen Zeitung. In dem Ladegerät befanden sich zu dem Zeitpunkt der Explosion zwei AA-Akkus, von denen einer das Opfer in der Herzregion verletzten. Nach anfänglich erfolgreichen Wiederbelebugnsversuchen verstarb der Mann dann am Donnerstag im Krankenhaus.

Konkrete Details zum Ablauf des Unfalls und vor allem dazu, welche Akkus und welches Ladegerät verwendet wurden, wollte die Polizei vorerst nicht nennen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, und soll nun herausfinden, was zu diesem Unfall geführt hat. (red, 23.8.2018)