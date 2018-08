Washington will Waffen für Lehrer bezahlen

Ein anderes bundesbehördliches Bildungsprogramm beinhaltet ein solches Verbot aber nicht. DeVos könnte sich dieses zu Nutzen machen – außer der Kongress legt das Verbot noch fest. Das erwähnte Programm verteilt Förderungen an die ärmsten Schulen des Landes und soll die Bildungschancen der Schüler an den Einrichtungen erhöhen. Gleichzeitig soll die finanzielle Hilfe zur Eindämmung von Drogen und Gewalt dienen. Der Ankauf von Schusswaffen würde dem Ziel widersprechen.

Sollte die Überlegung Realität werden, wäre es ein beispielloses Vorgehen. Seit Jahren heißt es in Washington, dass es keine öffentlichen Förderungen für Waffen an Bildungseinrichtungen geben soll. Gleichzeitig versucht der Kongress, die finanziellen Mittel aus öffentlicher Hand für Waffenkäufe einzuschränken. Erst im März wurde ein Gesetz verabschiedet, dass Schulbezirken jährlich rund 43 Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen zuspricht. Darin festgeschrieben ist ein explizites Verbot, das Geld für Feuerwaffen auszuheben.

Washington/Wien – Lehrer in den USA könnten künftig mit finanzieller Hilfe aus Washington mit Schusswaffen ausgerüstet werden. Mit dem Vorschlag überraschte Bildungsministerin Betsy DeVos am Mittwoch, wie die New York Times berichtete .

New York Times: Betsy DeVos Is Said to Weigh Letting School Districts Use Federal Funds to Buy Guns