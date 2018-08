Shakshuka mit frischen Tomaten: Rezept mit Video

Das Gericht aus der nordafrikanischen bzw. auch der israelischen Küche schmeckt nicht nur zum Frühstück hervorragend

der standard

Im Sommer schmecken Tomaten einfach am besten. Wir verarbeiten sie daher zu einer Shakshuka – einem Gericht aus der nordafrikanischen bzw. israelischen Küche. Eier werden dafür in einer Sauce auf Tomatenbasis pochiert und mit getoastetem Pita oder Challah (Germzopf) bzw. anderem Weißbrot serviert. Shakshuka is eigentlich ein Frühstücksgericht, es passt aber auch zu Mittag oder am Abend hervorragend.

