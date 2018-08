Historischer Kalender: 29. August

1533 – Trotz Zahlung eines hohen Lösegeldes wird Atahualpa, der letzte Inka-Kaiser, auf Befehl des spanischen Eroberers Francisco Pizarro stranguliert, der ihn im November 1532 in Cajamarca (Nordperu) in seine Gewalt gebracht hatte.

1813 – Die verbündeten Österreicher und Russen besiegen in der Schlacht bei Kulm und Nollendorf die Franzosen; 9.000 französische Soldaten werden gefangen genommen.

1918 – An der Westfront greifen die Franzosen mit starken Kräften die Deutschen an der Aisne an.

1938 – Die seit dem 18. Jahrhundert in der Wiener Schatzkammer aufbewahrten Reichskleinodien (die Herrschaftsinsignien der Kaiser und Könige des Heiligen Römischen Reiches) werden auf Weisung Adolf Hitlers nach Nürnberg gebracht, wo sie in der Katharinenkirche ausgestellt werden. 1945 werden sie in einem Bunker in Nürnberg gefunden und 1946 zurück nach Wien in die Hofburg gebracht.

1943 – In Dänemark verhängt die deutsche Besatzungsmacht den Ausnahmezustand und übernimmt die gesamte Regierungsgewalt. Das dänische Heer wird entwaffnet.

1948 – Nach nur fünfwöchiger Amtszeit tritt in Frankreich die Regierung des Radikalsozialisten Andre Marie zurück.

1948 – In Stockholm beschließt die 17. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes unter dem Vorsitz von Graf Folke Bernadotte, dass der schweizerische Charakter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) erhalten bleiben soll.

1958 – Das Politbüro beschließt die Einführung von Volkskommunen. Ziel ist, die Bevölkerung Chinas besser zu versorgen und dem Land gleichzeitig zu ökonomischer und militärischer Unabhängigkeit zu verhelfen.

1968 – CSSR-Vizepremier Gustav Husak wird als Nachfolger von Vasil Bilak slowakischer KP-Chef.

1973 – Watergate-Skandal: US-Präsident Richard Nixon wird von Bundesrichter John Sirica angewiesen, geheime Tonbandaufzeichnungen aus dem Weißen Haus herauszugeben.

1978 – Ende des gemeinsamen Weltraumflugs der Kosmonauten Waleri Bykowski (UdSSR) und Sigmund Jähn (DDR)

1988 – In Burma bildet der 1962 vom Militär gestürzte Ministerpräsident U Nu eine Gegenregierung.

1988 – Schwere Flutkatastrophe in Bangladesch mit mehr als 400 Toten.

1993 – Die bosnischen Kroaten proklamieren einen Separatstaat "Herceg-Bosna" und errichten ihren Regierungssitz im kroatischen Sektor der herzegowinischen Hauptstadt Mostar.

2003 – Bei einem Bombenanschlag in der irakischen Pilgerstadt Najaf kommen annähernd 120 Menschen ums Leben. Unter den Opfern befindet sich der Führer der pro-iranischen Schiiten-Partei "Oberster Rat der Islamischen Revolution" (SCIRI), Ayatollah Mohammed Bakr al Hakim. 140 Personen werden verletzt.

2008 – Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber John McCain geht mit einer Frau ins Rennen. Er ernennt überraschend die Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin, zur Vizepräsidentschaftskandidatin.

2008 – Die italienische Fluggesellschaft Alitalia stellt einen Antrag auf Insolvenz.

Geburtstage:

Ernst Kreuder, dt. Schriftsteller (1903-1972)

Robert Merle, franz. Schriftsteller (1908-2004)

Sir Richard Samuel Attenborough, brit. Filmregisseur, Schauspieler und Produzent (1923-2014)

Charles Gray, brit. Schauspieler (1928-2000)

Hermann Nitsch, öst. Maler und Aktionist (1938- )

Michael Jackson, US-Popsänger (1958-2009)

Karl Markovics, öst. Schauspieler (1963- )

Todestage:

Max Dauthendey, dt. Schriftst. u. Maler (1867-1918)

Karl Hartl, öst. Filmreg. (1899-1978)

(APA, 29.8.2018)