TV-Tipps für Sonntag, 26. August

Sin Nombre – Im Zug der Hoffnung (Sin Nombre, USA/MEX 2009, Cary Fukunaga) Der Teenager Willy alias El Caspar ist bei der mexikanischen Gang Mara Salvatrucha in Ungnade gefallen. Als die Bande seine Freundin tötet, bleibt ihm nur noch die Flucht. Die kraftvollen, ungeschönten Bilder wurden an Originalschauplätzen gedreht. Ein düsteres Porträt der Lebensrealität junger perspektivloser Mexikaner in grausamen Loyalitätsriten des Gang-Alltags. Bis 1.05, ARD

Aviator (USA/D 2005, Martin Scorsese) Howard Hughes gilt als Filmmogul, Frauenheld und Luftfahrtpionier. Nach Gangs of New York widmete sich der Regisseur Scorsese der amerikanischen Ikone, der sein Millionenerbe für Frauen, Filme und Flugzeuge ausgab. DiCaprios Porträt von seelischer Zerrüttung und genialischem Selbstentwurf jedoch gehört zu den Glanzleistungen, die eine Figur überdeutlich werden und zugleich rätselhaft bleiben lassen. Mit Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale und Alec Baldwin. Bis 22.55, Arte

Radio-Tipps für den 26. August

9.00 WANDER-TALK

Walek wandert Mit Schauspieler Philipp Hochmair von Bad Vöslau nach Sooß und zurück. Bis 11.00, Ö3

9.05 ESSAY

Gedanken Was zählt wirklich? Die Schweizer Philosophin und Publizistin Ursula Pia Jauch über innere, äußere und andere Werte. Bis 10.00, Ö1

11.50 GESPRÄCH

Intermezzo In der Pause der Matinee spricht der Dirigent des Concentus Musicus Wien Stefan Gottfried mit Sebastian Fleischer. Bis 12.10, Ö1

14.05 MAGAZIN

Menschenbilder Der Schriftsteller und Jazzmusiker Jürg Laederach, der im März 2018 verstarb. Bis 14.55, Ö1

19.04 MAGAZIN

Kunstsonntag 19.08 Contra: C'est la vie – Lieder übers Leben. 19.30 Radiosession: Tini Tramplers Hymnen an die Stadt. 20.15 Tonspuren: On the Bus. 21.00 Milestones: Eine französisch-afrikanische Annäherung. 21.40 Neue Texte: Das Meer in uns von Hans Augustin. 22.05 Jet Lag All Stars RadioShow. 22.59 Radiokunst – Kunstradio: Die Kochastronautin. Bis 0.00, Ö1 (Nadine Zeiler, 26.8.2018)