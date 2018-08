Himalaja-Tour-Anbieter vergifteten Touristen, um sie dann retten zu können

Acht Reiseveranstalter, vier Krankenhäuser und drei Hubschrauberanbieter sollen darin verwickelt sein

Kathmandu – Reiseveranstalter in Nepal sollen Himalaya-Touristen schädliche Bestandteile ins Essen gemischt haben, um bei deren Versicherungen abzukassieren. Ermittler des nepalesischen Tourismusministeriums hätten acht Reiseveranstalter, vier Krankenhäuser und drei Hubschrauberanbieter als Beteiligte an dem Betrug identifiziert, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag mit.

Die Reiseveranstalter sollen etwas in das Essen von Wander-Touristen gemischt haben, damit diese per Hubschrauber aus den Bergen gerettet werden mussten. Anschließend sollen Dokumente gefälscht worden seien, um die Nottransporte zu rechtfertigen.

Polizeieinheit geplant

Der Sprecher sagte, die zuständigen Behörden seien für weitere Ermittlungen informiert worden. Die Regierung erwäge zudem, eine Polizeieinheit zur Rettung von Himalaya-Wanderern in Not einzurichten.

Die nepalesische Zeitung "Kathmandu Post" berichtete am Donnerstag, ausländische Anbieter von Reiseversicherungen hätten dem Tourismusministerium gedroht, wegen der Menge an Betrugsversuchen ab dem 1. September keine Versicherungen für Nepal mehr anzubieten. Die Aufmerksamkeit für den Fall, für das Land ein massives Problem, denn der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig des sonst verarmten Everest-Staates. (red, APA, 23.8.2018)