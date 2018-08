AWS: Neues Tool soll Start-ups durch den Förderdschungel helfen

Künftig sind "Pitch-Events" geplant, damit Start-ups maßgeschneiderte Förderung finden

Die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat heute gemeinsam mit dem Geschäftsführer der "Austria-Wirtschaftsservice-Gesellschaft" (AWS) Stefan Sagmeister eine neue Online-Plattform vorgestellt, auf der sich künftig Start-ups beziehungsweise Klein- und Mittelbetriebe über passende AWS-Förderungen informieren können.

Im Rahmen eines Firmenbesuchs beim Wiener Start-up "Hektar Nektar" erläuterten Schramböck und Sagmeister den Nutzen und die Funktionsweise hinter der neuen Online-Beratungsplattform.

Suche nach passender Förderung oft schwer

Wie Wirtschaftsministerin Schramböck erläutert, hätte sich in vielen Gesprächen mit österreichischen Start-ups gezeigt, dass Gründer mit dem Angebot an Förderungen in Österreich prinzipiell zufrieden sind, die Suche nach der passenden Förderung sich jedoch oftmals als schwierig gestalte. So können sich je nach Branche oder Größe eines Unternehmens die Fördermöglichkeiten unterscheiden und dementsprechend fehle Jungunternehmern oftmals der Überblick.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, hat das AWS mit dem "DigiCoach" eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, mit der Start-ups und KMUs sich über die passenden Fördermöglichkeiten informieren können.

"Förder-Konfigurator" soll Suche vereinfachen

Auf der Online-Plattform erhalten Gründer sowie Investoren, nach Beantwortung weniger Fragen, maßgeschneiderte Informationen über die zur Verfügung stehenden AWS-Förderprogramme. Nutzer der Plattform können angeben, ob sie beispielseise um Förderungen für ein Start-up, KMU oder eine Forschungseinrichtung ansuchen möchten.

foto: aws AWS-DigiCoach

In einem weiteren Schritt wird man dazu aufgefordert, die Branche anzugeben und bekommt anschließend individuell angepasste Informationen zu den verschiedensten Förderoptionen.

Die AWS-Förderungen können beispielsweise Garantien, Wachstums- und Innovationskredite, Venture-Capital-Beteiligungen oder Coaching-Leistungen umfassen. Wie AWS-Geschäftsführer Sagmeister betont, steht der "Förder-Konfigurator" auch als App für Smartphones und Tablets zur Verfügung.

"Online-Fördermanager"

Neben dem Beratungstool "DigiCoach" stehen Start-ups mit dem sogenannten "Fördermanager" ein zusätzliches Online-Tool zur Verfügung, um künftige Antragsstellungen zu vereinfachen. Nach einer Registrierung können Unternehmer die jeweiligen Förderprodukte auswählen und anschließend online beantragen.

foto: aws AWS-Förderkonfigurator

Der "Fördermanager" soll dabei assistierend durch die einzelnen Abschnitte des Antrags führen und einen Überblick über die benötigten Unterlagen bzw. anstehenden Termine geben. Zudem können laut AWS auch unternehmensübergreifende Teams an einem Förderungsvorhaben gemeinsam arbeiten.

"Pitch-your-idea"-Beratungsevents

Wie Sagmeister erläutert, soll es zudem mit "Pitch-your-idea" ein neues AWS-Beratungsformat geben, bei dem Start-ups um die passende Förderung pitchen können und zugleich ein unmittelbares Feedback erhalten, welches Förderungsprogramm am besten zur Geschäftsidee passt. Der erste Pitch wird unter Beisein von Wirtschaftsministerin Schramböck am 25. September 2018 in den Räumlichkeiten der AWS stattfinden. (Martin Pacher 23.08.2018)