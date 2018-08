TV-Tipps für Samstag, 25. August

The Innocents, Bewusst gesund, Pain and Gain, West Side Story, Mein Freund Michael – Der King of Pop wird 60, The Bang Bang Club – mit Radio-Tipps

ÜBER-TEENS

The Innocents Die Teenager Harry (Percelle Ascott) und June (Sorcha Groundsell) reißen von daheim aus – auf der Suche nach Freiheit entwickelt June mysteriöse Kräfte. Sie kann sich in andere Menschen verwandeln. Dunkle Familiengeheimnisse mit übernatürlichem Touch. Acht Folgen auf Netflix

kinocheck home

12.05 GESUNDHEIT

Menschen – das Magazin: Grenzenlos spielen Juli hat die Glasknochenkrankheit. Trotzdem will sie zusammen mit ihrer Schwester spielen. Die Familie testet, ob die Inklusion in einem Spaßbad angekommen ist. Bis 12.15, ZDF

16.50 GENRE

Arte Reportage – Indien: Gift für Mensch und Natur 2015 starben in Indien 2,51 Millionen Menschen durch schmutzige Luft oder schmutziges Trinkwasser. Besonders in großen Städten der aufstrebenden Wirtschaftsmacht ist die Luft zu dick zum Atmen. Bis 17.45, Arte

17.05 GESUNDHEIT

Bewusst gesund Mit den Themen: 1) Lebensretter Koloskopie – Keine Angst vor Darmspiegelung. 2) Gesunde Kindheit – Zuckerfrei und trotzdem süß. 3) Neuer Fitnesstrend – Krabbeln gegen Schmerzen. 4) Sommerdiäten im Check – Dash-Diät. Bis 17.30, ORF 2

20.15 ACTION

Pain & Gain (USA 2013, Michael Bay) Eine Bande von Fitnessfreaks entführt in ihrem Streben nach Luxus einen reichen Geschäftsmann, tötet zwei Menschen – natürlich verläuft dabei nichts wie geplant. Daniel Lugo (Mark Wahlberg) ist ein manipulativer Soziopath und unfassbar dämlich, Paul Doyle (Dwayne Johnson) ein Ex-Knacki, der seinen Weg zu Gott gefunden hat, Adrian Doorbal (Anthony Mackie) verzichtet lieber auf Erektionen als auf Anabolika. Ein zynischer und mit Gewalt geladener Film auf Basis einer wahren Geschichte. Bis 22.45, Puls 4

kinocheck

20.15 MUSICAL

West Side Story (USA 1961, Robert Wise) Das bekannteste Musical von Leonard Bernstein basiert auf Romeo und Julia. Ein Liebespaar gerät zwischen die Fronten der rivalisierenden Jugendbanden "Sharks" und "Jets". Die Filmfassung mit Natalie Wood und Richard Beymer erhielt zehn Oscars und war mit ihrem "Unhappy" End eine schockierende Neuerung in der Musicalbranche. Bis 22.40, 3sat

20.15 MICHAEL JACKSON

Mein Freund Michael – Der King of Pop wird 60 Eine Dokumentation über das exzentrische Genie, das 2009 mit nur 50 Jahren plötzlich starb. Ehemalige Kindheitsfreunde, sein Bodyguard und sein deutscher Freund Dieter Wiesner führen durch alle Lebensabschnitte des Popstars. Bis 0.45, Vox

22.30 DOKU-REIHE

Inside the Criminal Mind In der Auftaktfolge der Reihe wird versucht, die Motivation sowie Denk- und Handlungsmuster von Gangsterbossen wie dem kolumbianischen Drogenbaron Pablo Escobar oder Al Capone, dem berüchtigten Verbrecher der 1920er, zu analysieren. Bis 23.15, ZDF Info

23.55 GRAUBEREICHE

The Bang Bang Club (CAN/ZAF 2010, Steven Silver) Basierend auf der Autobiografie der Journalisten Greg Marinovich und Joao Silva erzählt der Film die Geschichte einer Gruppe von Pressefotografen, die während der späten Phase der Apartheid in Südafrika unterwegs waren. Ambivalenter Actionfilm über die Rolle der Presse im Krieg, die nicht immer moralisch einwandfrei ist. Er zeigt, wie ein Fotograf an der Schizophrenie zwischen Humanität und Reporterpflicht zerbricht. Bis 1.40, ARD