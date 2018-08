Protest gegen Kurz-Besuch in Thüringen

Linkes Bündnis kritisiert die heute Abend in Erfurt geplante Rede des Kanzlers bei der CDU. Kurz wird zum Thema Grenzsicherung sprechen

Wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz heute Abend in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt kommt, dann wird ihm dort ein gemischter Empfang bereitet. Da ist einerseits Mike Mohring, Chef der Landes-CDU und der Landtagsfraktion, der sich auf den Besuch aus Österreich freut. Zwei Jahre lang hat er sich um einen Besuch von Kurz bemüht, nun hat es geklappt: Kurz wird heute um 19 Uhr in der Erfurter Messe vor 3.000 Menschen beim Jahresempfang der Landtagsfraktion zum Thema "Grenzsicherung in Europa" sprechen.

Doch ein linkes Bündnis hat unter dem Motto "Widerstand kommt zu Kurz" zu Protesten aufgerufen. "Mit der Einladung von Sebastian Kurz, der als Kanzler einer rechtspopulistischen und nationalistischen schwarz-blauen Koalition maßgeblich den europäischen Rechtsruck organisiert, zeigt die CDU unter Mike Mohring, in welche Richtung sich ihre Politik bewegen soll. Die Einladung von Kurz dient als Zeichen, dass sich die CDU in Thüringen als stramme rechte Partei versteht, die aus ihrem Machtanspruch heraus auch nicht davor zurückschrecken wird, mit Björn Höcke (AfD, Anm.) zu paktieren", heißt es in dem Aufruf.

Scharfe Kritik an Kurz' Politik

Kurz stehe für eine "neoliberale und vor allem menschenfeindliche, rassistische Politik. Milliarden für die Konzerne, 12-Stunden-Tag für ArbeitnehmerInnen und maximale Gängelung und Repression in Richtung Geflüchteter und MigrantInnen". Und weiter: Man wundere sich nicht, dass CDU-Chef Mohring "gern der beste Buddy von Baby-Hitler aus dem Geilomobil wäre" – eine Anspielung auf ein Cover der deutschen Satirezeitung "Titanic", die Kurz als "Baby-Hitler" bezeichnet hatte.

Die AfD hat deshalb Strafanzeige gestellt. "Sebastian Kurz als 'Baby-Hitler' zu bezeichnen ist unfassbar dumm und bösartig. Diese Gleichsetzung kommt in der gewaltaffinen linken Szene Thüringens faktisch einem Signal zum Losschlagen gleich und ist eine schwere Ehrverletzung des Betroffenen", sagt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Stefan Möller.

Mohring schwärmt von Kurz

Mohring bezeichnet Kurz als "einen der wichtigsten Europäer dieser Zeit". Schließlich habe Österreich die EU-Ratspräsidentschaft inne, und Kurz trete für ein "Europa, das schützt" ein. Mohring: "Das ist die Erwartung, die viele Bürger haben."

Der Jahresempfang der CDU-Fraktion Thüringen gehört zu den größten politischen Treffen in ganz Ostdeutschland. Auch Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) waren schon zu Gast. Von Kurz erwartet Oppositionsführer Mohring vielleicht auch ein paar Tipps für die Landtagswahl im nächsten Jahr in Thüringen: "Wer wissen will, wie moderne Volkspartei geht, der schaue sich die Arbeit der ÖVP unter der Führung von Sebastian Kurz an."

Die Rede bei der CDU ist der einzige Termin von Kurz in Erfurt. Ein Treffen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der mit einem rot-rot-grünen Bündnis regiert, ist nicht geplant. (Birgit Baumann aus Berlin, 23.8.2018)