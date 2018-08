Nächte ohne Schrecken

Was passiert, wenn selbst das gruseligste Monster das Kind nicht in Angst und Schrecken versetzen kann, erzählt das Bilderbuch "Monsta"

In der Nacht, gerade hat man sich bequem eingerollt, knarren die Stufen. Dann hört man Kinderschritte. Traps, Traps, Traps, schon ist es da. "Angst", sagt der Sohn. Schon liegt er daneben und schläft. Und selbst? Man schiebt sich an den Bettrand. Mal rauschen Bäume im Nachtwind, mal verstört ein Schatten. So ganz lässt sich das nicht klären. Eines ist gewiss: Da hext niemand herum. Oder doch? Dita Zipfel und Mateo Dineen zeigen zumindest eines: "Monsta" heißt auch ihr Bilderbuch für Kinder ab dem vierten Lebensjahr.

Das Schreckgespenst hat aber ein Problem. Es erschreckt nicht. Das Kind, das es sich ausgesucht hat, schläft tief und fest, während "Monsta" sich anstrengt, Angst zu verbreiten. Irgendwann kommt die Einsicht und damit der Frust. Das "Monsta" schreibt eine Art Beschwerdebrief – den können die Kinder lesen. "An mir kann es nich liegen. Hab alles gegeben. Immer", wundert es sich: "Nix ist passiert. Du bist unreparierbar, Kint. Da hilft keine Medizin. Tut mir leid, auch für dich." Monsta sucht sich also eine neue Aufgabe. Bitte nicht bei uns zu Hause! (Peter Mayr, 23.8.2018)