Partys am Wochenende: Techno in der Lederhose

Qualitätshouse von Sam Irl, Endstation Hip-Hop oder Kurioses von Psytrance auf Sand bis zur Technowiesen: Das Party-Wochenende im Überblick

Freitag, 24.8.

Bei der Endstation der 1er-Bim gibt es mit dem Sound-Bahnhof ein illustres Plätzchen, ideal für Spritzer-Genuss in manch lauer Sommernacht. Gut gestört wird diese Prater-Bukolik heute von einer Veranstaltung, die den entscheidungsfreudigen Namen Ja Nein Aber trägt. DJs aus dem Vihanna-Umfeld, einem Kollektiv, das sich vor ein paar Jahren mit gut besuchten Partys zwischen Hip-Hop und allem anderen einen Namen gemacht hat, werden wohl Hip-Hop und alles andere auflegen.

Das junge österreichische House und Techno-Label Step Back Trax hat heute den umtriebigen und versatilen Produzenten Sam Irl ins Celeste eingeladen. Dieser ver öffentlichte erst kürzlich die sehr gute EP Exu in Zusammenarbeit mit Patrick Pulsinger, dem hei mischen Produzenten-Übervater. Man darf treibenden, verspielten House erwarten und sollte sich bequemes Schuhwerk anschnallen, das eine lange Tanznacht mitmacht. Im Au ist die serbische Kunst- und Techno-Community Шаблон zu Gast und wird uns zeigen, wie man in Subotica so feiert. Bei der neuen Pratersauna-Reihe Zeitlos dürfen Evergreen-DJs ran, den Anfang macht Wunderwuzzi Jackmaster aus Glasgow.

Samstag, 25.8.

Allen, die heute nicht den Gürtel entlangstrawanzen, um beim traditionellen Nightwalk Bands und Bier zu genießen, sind zum Beispiel folgende Alternativen geboten: 16 Stunden lang raven geht bei Psyperience in der Pratersauna zu High-Tech, Psytrance und Artverwandtem auf Sandboden und mit Mad-Max-Gedächtnis-Deko. Oder man wirft sich ins Dirndl beziehungsweise in die Lederhose und besucht die erste Technowiesn am Cobenzl. Ja, das gibt es wirklich. Oder soll es die House-Edition von Astronaughty sein, wo Dresscode-mäßig Drag-E.T. angesagt ist? Dafür bitte in der Camera vorstellig werden.

Für Re:vive im Fluc, das zwar auch eine Ufo-artige Architektur aufweist, muss man sich nicht zwingend aufbrezeln; Interesse an Grime, Dancehall oder UK Garage reicht. In die Grelle Forelle kommen zehn verschiedene Crews und fünf geheime internationale Gäste auf Einladung des Wiener Drum-'n'-Bass-Labels Contrast. (Amira Ben Saoud, 24.8.2018)