Mitterlehner: "Eigenartige Entscheidungskultur" bei der ÖVP

Der frühere ÖVP-Chef habe den Posten als Nationalbank-Präsident selbst zweimal angeboten bekommen. Harald Mahrer wehrt sich gegen den Vorwurf der Ämterkumulierung

Wien – Der frühere ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner spricht im Zusammenhang mit den jüngsten Personalentscheidungen in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) von einer "eigenartigen Entscheidungskultur". Sein Nachfolger und Bundeskanzler Sebastian Kurz habe ihm den Job des Nationalbank-Präsidenten 2017 nach seinem Abschied aus der Politik selbst zweimal angeboten, sagte Mitterlehner der "Presse".

Nach der Nationalratswahl habe er schließlich sein Interesse an dem Job bekundet, im Mai von Kurz aber die Info bekommen, dass die Sache "schwierig" sei, weil die FPÖ keinen Gouverneur-Kandidaten habe und auf dem Posten des Präsidenten beharre, so Mitterlehner. Der nun zum OeNB-Präsidenten bestellte Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer (ÖVP) soll Mitterlehner daraufhin seine Unterstützung zugesichert haben. "Eine eigenartige Entscheidungskultur, aber sie passt stimmig zur Gesamtentwicklung", resümiert Mitterlehner.

Mahrer wehrt sich gegen Vorwürfe

Mahrer wies unterdessen den Vorwurf der Ämterkumulierung als OeNB-Präsident und Wirtschaftskammer-Chef am Donnerstag entschieden zurück. Es handle sich um eine Position im Aufsichtsgremium der OeNB, in dem auch in der Vergangenheit stets Repräsentanten der Sozialpartnerschaft vertreten gewesen seien.

Dass die Unvereinbarkeit darin bestehe, dass er im Gegensatz zu Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser vor ihm das Gremium auch leiten wird, ließ Mahrer ebenfalls nicht gelten. "Ob man das leitet oder nicht, es ist dieselbe Anzahl von Sitzungen", meinte er. "Ich sehe diesen Konflikt überhaupt nicht."

Mahrer sprach von der großen wirtschaftspolitischen Bedeutung der OeNB. Es sei ihm ein großes Anliegen, dass die österreichische Bankenszene gut funktioniere, deshalb habe er das Angebot gerne angenommen. Er bekomme dafür keinen Euro mehr und brauche dafür auch kein eigenes Auto oder Büro. (APA, 23.8.2018)