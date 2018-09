Anhänger der "Chemtrails"-Theorie bedrohen Forscher

Der Klimawissenschaftler David Keith berichtet, regelmäßig Drohungen von Verschwörungstheoretikern zu erhalten

Regierungen und Geheimdienste verbreiten Gift in der Luft, um die Bevölkerung zu manipulieren. Das behaupten Anhänger der Chemtrails-Verschwörungstheorie. Sie deuten Kondensstreifen von Flugzeugen als Beweise für ihre wilden Behauptungen, die von angesehenen Wissenschaftlern nicht unterstützt werden.

Physische Sicherheitsmaßnahmen

Nun berichtet ein Klimaforscher im Interview mit Heise, dass er regelmäßig Drohungen von Fans der Chemtrails-Theorie erhält. David Keith von der Harvard University gab an, dass er mit dem Sicherheitspersonal seiner Universität über "physische Sicherheitsmaßnahmen" nachgedacht habe. Die Drohungen gingen so weit, dass manche Forscher sich davor scheuen, im Bereich Geoengineering zu arbeiten.

Erderwärmung

Keith forscht am Einsatz von bestimmten Partikeln in der Stratosphäre, die die Erderwärmung dämpfen sollen. Ein Testversuch sieht die Versprühung von einem Kilogramm an Partikeln in 20 Kilometer Höhe vor. Die ersten Flüge erfolgen 2019. (red, 23.8.2018)