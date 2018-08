Monsanto hätte massive Glyphosat-Strafe abwenden können

Offenbar hätte der Agrarkonzern den Rechtsstreit für sechs Millionen Dollar beilegen können. Stattdesses gab es eine Strafe in dreistelliger Millionenhöhe

Frankfurt am Main/St. Louis – Zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 289 Millionen Dollar wurde der Agrarkonzern Monsanto von einem US-Gericht verurteilt. Grund dafür ist das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Einem Medienbericht zufolge hätte das Unternehmen die Strafe jedoch abwenden können. Monsanto habe ein Angebot ausgeschlagen, den Rechtsstreit für sechs Mio. Dollar beizulegen, sagte der Klägeranwalt Brent Wisner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe).



Monsanto hätte es verabsäumt, den Kläger vor dem Krebsrisiko durch das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zu warnen. So begründeten die Geschworenen in San Francisco das Urteil. Die Mittel hätten "wesentlich" zur Lymphdrüsenkrebs des Klägers beigetragen. Der 46-jährige hatte die Herbizide als Hausmeister mehrerer Schulen über Jahre hinweg in großen Mengen angewendet.



Der "FAZ" sagte Wisner, seitdem habe seine Kanzlei mehrere hundert weitere Anfragen erhalten. Er vertrete bereits 800 Menschen, die Monsantos Glyphosat-Produkte für Gesundheitsprobleme verantwortlich machen.

"Böse Überraschungen"



Bayer müsse sich noch auf "böse Überraschungen" einstellen, sagte der Anwalt. Denn aus verfahrenstechnischen Gründen habe er bei dem abgelaufenen Prozess erst einen kleinen Teil der relevanten Monsanto-Dokumente verwenden können, und dies seien noch nicht einmal die brisantesten.

Seit Juni gehört Monsanto zum deutschen Chemieriesen Bayer. Durch die Übernahme im Umfang von 63 Mrd. Dollar will Bayer zum weltgrößten Anbieter von Pestiziden und Saatgut aufsteigen. Nach dem Glyphosat-Urteil hatte die Bayer-Aktie deutlich nachgegeben, da Anleger eine Signalwirkung für weitere Verfahren fürchteten. (red, APA, 23.8.2018)