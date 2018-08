Tödliche Messerattacke in Paris offenbar innerhalb von Familie

Die Polizei hat den Täter in dem Vorort Trappes nach eigenen Angaben "neutralisiert". Die Hintergründe sind noch unklar

Paris – Die französische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Angreifer "neutralisiert", der im Pariser Vorort Trappes mindestens zwei Menschen bei einem Messerangriff getötet und weitere verletzt hat. Die Behörden teilten zu Mittag mit, bei den Toten handle es sich um die Mutter und die Schwester des Täters, der von der Polizei erschossen wurde. Das stellt frühere Meldungen über einen möglichen Terrorhintergrund der Tat ebenso infrage wie ein Bekenntnis der Terrormiliz "IS".

Ein TV-Sender hatte berichtet, der Angreifer habe "Allahu akbar" gerufen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reaklamierte später den Angriff für sich. Ihr Anführer Abu Bakr al-Baghdadi hatte erst kürzlich in einer Audiobotschaft entsprechende Anschläge gefordert. Allerdings nannten die radikalen Islamisten keinen Beweis. Bei früheren Anschlägen hatten sich die Bekennerschreiben des IS oft, aber eben nicht immer als korrekt erwiesen.

Laut französischen Medien hatte der Mann habe sich am Donnerstagvormittag nach der Tat in einem Haus verschanzt, weshalb die schwerbewaffnete Einheit Raid zum Einsatz gerufen worden sei.

Der mutmaßliche Täter, der zunächst noch am Leben gewesen war, ist laut Behördenangaben mittlerweile seinen Verletzungen erlegen.

Zu den Hintergründen der Tat gab es vorerst noch keine offiziellen Angaben. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, das Gebiet um den Tatort zu meiden. Der Einsatz sei aber beendet. (red, 23.8.2018)