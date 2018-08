Leben ohne Plastik: Sechs Tipps, um Kunststoff zu vermeiden

Diese Tipps helfen dabei, Plastikmüll im Alltag zu reduzieren – ein STANDARD-Video

der standard Diese sechs Tipps helfen dabei, den persönlichen Plastikverbrauch im Alltag zu reduzieren.

Laut UN-Umweltprogramm werden allein in diesem Jahr geschätzte 360 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. Laut Schätzungen der US-amerikanischen Umweltbehörde (EPA) bestehen 60 bis 80 Prozent des Mülls in den Weltmeeren aus Plastik. Jedes Jahr sterben laut UN-Umweltprogramm 100.000 Meerestiere und Seevögel an den Folgen von Plastikmüll.

Obwohl Plastik aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken ist, gibt es viele Möglichkeiten, im täglichen Leben auf Kunststoffprodukte zu verzichten und dadurch den persönlichen Plastikverbrauch zu reduzieren. Das Video liefert sechs Tipps für ein Leben ohne Plastik. (Isabella Scholda, 24.8.2018)