"The Big Bang Theory" endet nach zwölfter Staffel

Los Angeles – Die amerikanische Hit-Sitcom "The Big Bang Theory" geht im kommenden Jahr mit der zwölften Staffel zu Ende. In einer gemeinsamen Erklärung gaben Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre am Mittwoch das Finale der Comedyserie bekannt. Sie seien den Fans der Serie für deren lange Unterstützung "ewig dankbar", hieß es in der Mitteilung.

foto: apa/afp/angela weiss 2019 wird der Cast von "The Big Bang Theory" das letzte Mal zusammen als Sheldon, Penny und Co zu sehen sein.

Sie wollten die Serie mit einem "epischen kreativen Ende" krönen. Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen. Die Serie um schräge Wissenschafter und eine hübsche Kellnerin gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien der Welt. Neben Jim Parsons, der den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper spielt, wirken auch Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch und Mayim Bialik mit. (APA, 23.8.2018)