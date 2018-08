Ab Herbst wird es 1.300 Deutschförderklassen geben

Knapp die Hälfte davon entfällt auf Schulen in Wien. An den Klassen hagelt es von Expertenseite viel Kritik

Wien – Mit dem nahenden Schulbeginn starten auch die Förderklassen für Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen. Gedacht sind die Klassen für jene Kinder, die dem Unterricht aufgrund sprachlicher Probleme nicht folgen können und deshalb als außerordentliche Schüler eingestuft werden.

In 15 bis 20 Wochenstunden soll in diesen Förderklassen nach eigenem Lehrplan Deutsch unterricht werden. Gegenstände, bei denen die sprachliche Fähigkeit eine untergeordnete Rolle spielt – etwa Musik, Zeichnen oder Turnen –, werden die Kinder in der Regelklasse belegen. Besuchen müssen die Förderklassen außerdem nur jene Kinder, die in der ersten Schulstufe aufgenommen wurden oder gerade erst in Österreich angekommen sind.

Hälfte der Förderklassen in Wien

Wie Ö1 berichtet, gab das Bildungsministerium nun erstmals bekannt, mit wie vielen Förderklassen in diesem Herbst zu rechnen ist. Laut Prognose des Ministeriums wird es diese Klassen in ihrer ersten Ausführung rund 1.300-mal geben.

Auf Wien werden mit 600 fast die Hälfte aller Förderklassen entfallen. Mit einigem Abstand folgen Oberösterreich mit 239 und Niederösterreich mit 140. In Salzburg soll es 93 Klassen geben, in der Steiermark 90 und in Vorarlberg 79. Abgeschlagen sind Kärnten mit 37, Tirol mit 28 und das Burgenland mit sechs Klassen. Die Klassen wird es an Volksschulen, Neuen Mittelschulen und polytechnischen Schulen geben. 30.000 Klassen gibt es an diesen Schultypen insgesamt, rechnet Ö1 vor.

Wechsel in Regelklassen

Er habe zusätzliche Mittel bekommen, "sozusagen fresh money", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im Ö1-"Morgenjournal". Nach Kalkulationen des Ministeriums gehe sich das budgetär aus. Die getroffenen Maßnahmen hält Faßmann für ausreichend und hofft gar auf positive Auswirkungen bis zur Matura: "Die Matura-Ergebnisse sind an Schulen mit einem hohen Anteil an Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache nicht so berauschend", so der Bildungsminister.

Nach jedem Semester soll mit einem österreichweit einheitlichen Test überprüft werden, ob die Kinder dem Regelunterricht mittlerweile ausreichend folgen können. Ist das der Fall, können sie in die Regelklassen wechseln. Dort erhalten sie noch sechs Stunden pro Woche parallel zum Unterricht Förderung in einem Deutschförderkurs. Nach vier Semestern ist der Wechsel jedenfalls verpflichtend.

Ermessensspielraum für Direktoren

Auch wenn der neue Lehrplan bereits am 1. September in Kraft tritt, haben Direktoren heuer noch die Wahl, im Schuljahr 2018/19 in den Deutschklassen weiter nach den bisherigen Lehrplanzusätzen für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache beziehungsweise Deutschförderplänen unterrichten zu lassen.

Verpflichtend sind die neuen Lehrpläne erst ab 2019/20. Die Schulleiter haben außerdem noch Spielraum, ob sie ein Kind in diese separaten Klassen geben, da sie noch aufgrund eigenen Ermessens entscheiden können, ob ein Kind als außerordentlicher oder ordentlicher Schüler geführt wird.

Kritik von Experten

An den Deutschförderklassen gibt es von Expertenseite viel Kritik. Der Sprachwissenschafter Hannes Schweiger von der Universität Wien kritisierte im Gespräch mit dem STANDARD die geplante Größe der Klassen: Mit durchschnittlich 18 bis maximal 25 Schülern aus mehreren Schulstufen sei das Erreichen der angedachten pädagogischen Ziele unmöglich.

Schweiger befürchtet daher, dass die Deutschklassen "eher segregierend als integrierend wirken". Dem schließt sich der Erziehungswissenschafter Ferdinand Eder an: "Ich kenne niemanden, der dieses derart starre Modell, das für ganze Semester gelten soll, gut findet."

Paul Kimberger, der Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, findet, dass die Deutschklassen "viel zu überhastet" kommen. Er plädiert für die Verschiebung um ein Jahr. (red, 23.8.2018)