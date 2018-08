LKA-Mitarbeiter löste in Dresden Polizeieinsatz gegen ZDF-Team aus

Arbeitgeber: Tobender nahm "als Privatperson" an Protesten gegen Angela Merkel teil".

Dresden – Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen hat am vergangenen Donnerstag in Dresden den umstrittenen Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Kamerateam ausgelöst.

Bei dem Mann, der an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung gegen den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahm und dabei ein Kamerateam des ZDF-Politikmagazins "Frontal 21" beschimpfte, handelt es sich um einen Tarifbeschäftigten des eigenen Hauses, gab das LKA am Mittwoch bekannt.

Der umstrittene Polizeieinsatz.

Auf Aufforderung des Demonstranten hatte die Polizei das ZDF-Team eine Dreiviertelstunde festgehalten, was bei Journalistenkollegen Besorgnis auslöste.

Der Mitarbeiter sei zum Tatzeitpunkt nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen und befinde sich derzeit im Urlaub. "Über mögliche Konsequenzen wird das LKA entscheiden, wenn der Vorgang geklärt und der Betroffene zu den Vorkommnissen angehört wurde", hieß es.

Die Erklärung des Landeskriminalamts.

"Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten", erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) in einer ersten Reaktion.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte hingegen zwei Tage nach dem umstrittenen Polizeieinsatz nur Lob für die Beamten: ""Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten." schrieb er auf Twitter.



Ministerpräsident Michael Kretschmer lobte den Polizeieinsatz.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey hatte das Vorgehen der Polizei als "klare Einschränkung der freien Berichterstattung" bezeichnet. Wöller und Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar wiesen Vorwürfe der Behinderung von Reportern und einer Kooperation der Polizei mit Pegida-Demonstranten zurück.

Anzeige gegen Polizei

Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden soll inzwischen eine Anzeige gegen die Polizei vorliegen. Am Freitag gibt es ein Gespräch zwischen ZDF-Reportern und der Polizei. (red, APA, dpa, 22.8.2018)