1.000-Euro-Smartphones sind normal geworden, und es wird noch teurer

Nach Apple ziehen nun auch andere Hersteller nach, auch die Mittelklasse wird hochpreisiger

Vor nicht einmal einem Jahr hat Apple das 1.000-Dollar-Smartphone iPhone X vorgestellt. Trotz des hohen Preises hat sich das Gerät prächtig verkauft. Laut jüngsten Zahlen ist es das populärste Apple-Smartphone. Noch vor zwei oder drei Jahren wäre ein Mobiltelefon für 1.000 Dollar unmöglich gewesen. Heute ist es kein Absurdum mehr, sondern viel mehr Normalität.

tgspot Das Note 9 kostet nun auch jenseits der 1.000 Euro.

Waren Smartphones bisher zu günstig?

Samsung, Oppo, Nokia und Huawei sind allesamt Hersteller, die bereits ein 1.000-Dollar-Smartphone im Angebot oder zumindest geplant haben. Es ist somit nicht nur mehr Apple, die Premium-Preise für Premium-Smartphones verlangen. Vlad Savov von The Verge kommt angesichts der Preissteigerung zu der Annahme, dass die Flaggschiff-Geräte der Hersteller bisher einfach zu günstig waren und sie ähnliche Verkäufe auch bei einem höheren Preis erzielen hätten können.

apple Das iPhone X hat es vorgemacht.

Was ist der Grund für die Preissteigerung?

Allzu viel Sinn ergibt die ordentliche Preissteigerung am gesamten Smartphone-Markt nicht. Die verwendete Hardware ist in den vergangenen Jahren kleiner und potenter geworden, ein Blick auf die Herstellungskosten zeigt allerdings keine großen Unterschiede. Auch hinsichtlich der Kosten für Forschung und Logistik dürfte sich in den vergangenen Jahren preistechnisch nichts Revolutionäres getan haben. Die größte Innovation der vergangenen Jahre waren bessere Kamera-Systeme, (fast) randlose Geräte und Entsperrung mittels Gesichtsscan.

oppo Und auch Oppo verlangt nun mehr als 1.000 Euro für ihr Top-Gerät.

Es wird nun noch teurer

Eine Trendwende ist übrigens nicht zu erwarten. Im September stellt Apple neue iPhones vor und erwartet werden drei neue Geräte. Eines davon soll noch teurer werden als das aktuelle 1.000-Dollar-iPhone-X. Von der Preissteigerung betroffen sind übrigens nicht nur High-End-Geräte, sondern auch jene aus der Mittelklasse. Ehemalige Preisbrecher wie OnePlus verlangen für ihre Smartphones nun auch Preise jenseits der 500 Euro. Bleibt nur mehr die Einstiegsklasse bei dem Konsumenten sehr wohl Abstriche machen müssen. Die Zeit des 300-Dollar-iPhones sind aber vorbei. (red, 22.08.2018)