Wer hinter den Interessenten für die Modekette Vögele steckt

Am Donnerstag entscheidet sich, ob GA Europe oder Victory and Dreams das Rennen macht

Wien/München/Amsterdam – Tag der (möglichen) Entscheidung bei der insolventen Modekette Charles Vögele: Masseverwalter Norbert Scherbaum hat für Donnerstag eine Gläubigerausschusssitzung anberaumt. Dabei soll anhand der vorliegenden Angebote abgewogen werden, wer den Zuschlag für das heimische Unternehmen mit 102 Filialen und noch gut 700 Mitarbeitern bekommt.

Zwei sind noch im Rennen: GA Europe sowie Victory and Dreams. Beide sind in Österreich so gut wie unbekannt. Wer steckt hinter den beiden Interessenten?

US-Ableger mit Sitz in München

GA Europe ist der europäische Ableger des Unternehmens Great American Group (GA), das 1973 in den USA gegründet worden ist und sich auf die Bewertung und den Verkauf von Vermögenswerten spezialisiert hat. GA Europe hat seinen Sitz in München und ist seit 2009 am europäischen Markt aktiv, zuständig für die Lösung von "herausfordernden Situationen im Handel durch den Einsatz von Retail-Know-how und Kapital", wie es auf der Homepage heißt. Mit anderen Worten: ein Restrukturierungs- bzw. Sanierungsspezialist.

2014 hat der Mutterkonzern GA mit der Investmentbank B. Riley fusioniert und verfügt laut eigenen Angaben über eine Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen Dollar und 120 Millionen Dollar an frei verfügbaren Mitteln. Zu ihren Aufgaben zählen das Management von Filialschließungen und Warenabverkauf, die Abspaltung unprofitabler Unternehmensteile, der Erwerb von Forderungen, die Fortführung von Unternehmen sowie Kreditvergaben und Beteiligungen.

Kontakt mit Vögele

In den vergangenen Jahren hatte GA Europe bereits Kontakt mit der Modekette Charles Vögele, als sie die Schließung einer Filiale in Holland durchgeführt hat. Außerdem haben die Sanierungsspezialisten unter anderem die holländischen Unternehmen MS Mode und Schoenenreus aus der Insolvenz erworben.

Victory and Dreams hat seinen Sitz in Amsterdam und ist die Konzernmutter der niederländischen Einzelhandelskette Miller & Monroe, die schon im Frühjahr 200 Vögele-Filialen mit rund 1800 Mitarbeiter in Deutschland übernommen hat. Bis Ende September sollen diese auf das Konzept Miller & Monroe umgestellt werden. Zuvor ist das mit 72 Niederlassungen in Holland geschehen.

In den Niederlanden ist Miller & Monroe an insgesamt 80 Standorten vertreten und zählt zu den lokalen Größen. Die Einzelhandelskette verkauft neben Mode auch Lifestyleartikel und Wohnzubehör. (23.8.2018, moez)