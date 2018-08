Demner, Merlicek & Bergmann setzt Wiener Zucker in Szene

Kampagne mit Wiener Start-up "Unverschwendet" soll zum achtsamen Umgang mit Lebensmitteln animieren

Wien – Wiener Zucker will mit einer neuen. von Demner, Merlicek & Bergmann kreierten, Kampagne ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Gemeinsam mit dem Wiener Start-up "Unverschwendet" wurde eine dreiteilige Webserie entwickelt, in der die Problematik von Lebensmittelverschwendung aufgegriffen wird, so die Agentur in einer Aussendung.

Folge 1

wiener zucker

Folge 2

wiener zucker

Folge 3

wiener zucker

Die Kampagne startete mit Print-Anzeigen in österreichischen Tageszeitungen. (red, 22.8.2018)