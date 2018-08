Gesundheitssysteme: Welche Erfahrungen haben Sie in EU-Ländern gemacht?

In der EU gibt es 28 verschiedene Gesundheitssysteme. Welche Erfahrungen haben Sie im Ausland gemacht?

In Österreich rühmt man sich gerne, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt zu haben. Was stimmt: Durch das solidarisch finanzierte System haben in Österreich alle Menschen, die eine Therapie brauchen, den gleichen Anspruch auf Gesundheitsversorgung. Die Finanzkraft eines Patienten spielt keine Rolle.

Und dennoch: Lange auf eine medizinische Untersuchung warten oder im hochkomplexen Gesundheitssystem die Orientierung verlieren – so mancher Patient stellt sich vermutlich die Frage: Ist es woanders vielleicht doch besser?

Die skandinavischen Länder werden immer wieder als vorbildliche Beispiele angeführt, wenn es um Gesundheitsversorgung geht. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es gute Initiativen für eine gesündere Bevölkerung. Wie es um das Wohl und die Versorgung in den Ländern der EU bestellt ist, hat die Gesundheitsredaktion des STANDARD für das nun erschienene Magazin CURE recherchiert.

Wie sind Ihre Erfahrungen?

Was haben Sie in Gesundheitssystemen anderer EU-Länder erlebt? Wo ist die Versorgung besser oder schlechter als in Österreich? Welche Erfahrungen haben Sie etwa im Urlaub oder während eines Auslandssemesters mit Medizinern oder in Gesundheitszentren gemacht? (red, 23.8.2018)