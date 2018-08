ÖFB-Legionär Egho wechselte von Trnava zum Randers FC

Der 24-jährige Wiener erhält beim dänischen Erstligaklub einen Dreijahresvertrag

Trnava – Der ehemalige Admira-Stürmer Marvin Egho ist vom slowakischen Fußball-Meister Spartak Trnava zum Randers FC in Dänemark gewechselt. Wie Trnava vermeldete, nutzte der 24-jährige Wiener eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Egho erzielte in 31 Ligaspielen der vergangenen Saison sieben Tore für die Slowaken. Bei Randers, zuletzt Siebenter der dänischen Liga, erhielt er einen Dreijahresvertrag. (APA, 22.8.2018)