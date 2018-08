"The End of the F***ing World" geht in eine zweite Staffel

Die Dramaserie um zwei Teenager wird fortgesetzt

Wien – Die britische Serie "The End of the F***ing World" geht in eine zweite Runde, das bestätigte der Streamingdienst Netflix auf Twitter.

Die Dramaserie basiert auf auf der Comicreihe "The End of the Fucking World" von Charles S. Forsman und dreht sich mit viel schwarzem Humor um zwei Teenager (Jessica Barden und Alex Lawther), die Reißaus nehmen.

In Großbritannien zeigte Channel 4 die TV-Adaption, Netflix sicherte sich die Rechte für den internationalen Vertrieb. Wann die zweite Staffel laufen wird, steht noch nicht fest. (red, 22.8.2018)