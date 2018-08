Uber zahlt Millionen als Entschädigung für sexuelle Belästigung

Mehr als 500 Mitarbeiter berichteten von sexueller Belästigung, Diskriminierung und Druck am Arbeitsplatz. Nun stimmte Uber einem Vergleich zu

Oakland – Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber steht wieder einmal im medialen Rampenlicht, jedoch keinem besonders wünschenswerten. Zahlreiche Mitarbeiterinnen sollen am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden sein. Nun hat sich das Unternehmen im Zuge eines Vergleichs dazu bereiterklärt insgesamt 1,9 Millionen Dollar an 56 Frauen zu zahlen. Das entspricht in etwa 33.900 Dollar pro Person. Die Einigung muss noch von einem kalifornischen Richter abgesegnet werden.

Darüber hinaus will Uber weitere 5,1 Millionen an etwa 480 weitere Kollegen zahlen, die sich Diskriminierung und einem enormen Druck ausgesetzt sahen. Das entspricht etwas mehr als 10.000 Dollar pro Person.

Lateinamerikanischer Hintergrund

Drei Mitarbeiterinnen mit lateinamerikanischem Migrationshintergrund hatten im Oktober 2017 gegen Uber geklagt, weil sie schlechter bezahlt würden als männliche Kollegen. Sie sagten, es habe im Unternehmen ein internes Ranking gegeben, in dem Frauen und dunkelhäutige Menschen systematisch schlechter bewertet worden wären als andere Kollegen. Diese Klage löste eine Kettenreaktion aus. Es folgten mehr als 400 Berichte von Mitarbeitern über Belästigung und Diskriminierung. Sie alle sollen mit den Zahlungen nun für ihre Erlebnisse entschädigt werden. Endgültig soll am 6. November über die Konditionen des Vergleich entschieden werden.

Uber arbeitet fortlaufend daran Skandale aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Der Unternehmensruf spielt für Uber derzeit eine essenzielle Rolle, denn der Gang an die Börse im kommenden Jahr wird gerade vorbereitet. Aus diesem Grund mit dem Investmentbanker Nelson Chai nach drei Jahren wieder ein Finanzchef eingestellt. Der US-Amerikaner Chai war zuvor CEO der Versicherungsgesellschaft Warranty Group gewesen.

Skandal-CEO

Uber-Mitgründer Travis Kalanick hatte Uber in kurzer Zeit zu einem der höchstbewerteten privat gehaltenen Start-ups der Welt gemacht. Vergangenes Jahr setzte das Unternehmen zweiten Geschäftsquartal 2,8 Mrd. Dollar um. Im Juni 2017 musste er das Unternehmen allerdings verlassen. Neben wirtschaftlichem Erfolg sorgte er für zahlreiche Skandale: abfällige Bemerkkungen über Frauen, eine Untersuchung des Justizministeriums, Boykottaufrufe, Kündigungen nahezu aller wichtigen Manager und ein Aufstand der mächtigsten Investoren.

Vorwürfe über sexuelle Belästigung und Diskriminierung in seinem Unternehmen ignorierte er lange. Kalanick sitzt aber weiterhin im Aufsichtsrat und hält Unternehmensanteile. (red, APA, 22.8.2018)