Forscher untersuchen verschwenderisch ausgestattetes Frauengrab

Das "Grab der Königin" stammt aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und harrt noch einer genauen Einordnung

foto: soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio der region marche Luftaufnahme der Grabanlage.

Mainz – Vor 30 Jahren wurde in der italienischen Provinz Ancona ein Frauengrab aus einer Epoche gefunden, in der Rom noch lange keine Großmacht war. Es stammt aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und wurde wegen seiner üppigen Ausstattung "Tomba della Regina" ("Grab der Königin") benannt, auch wenn viele Fragen zu seiner genauen Einordnung noch offen sind. Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt soll die Anlage nun genauer untersuchen, wie das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) berichtet.

Die innerhalb eines Kreisgrabens bestattete Würdenträgerin lebte wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. An Grabbeigaben wurde für sie nicht gespart: Dazu gehörten unter anderem zwei Wagen, eine Ruheliege in griechischem Stil, ein prächtiger Satz Trinkgeschirr aus Keramik und Bronze sowie 1.500 einzelne Teile einer Tracht. Laut RGZM kennt man kein anderes Grab aus dem Mittelmeerraum oder Mitteleuropa, das derart verschwenderisch ausgestattet wurde.

Versunkenes Zeitalter

"Besonders interessant für unsere Forschung sind die zahlreichen importierten Beigaben sowie die Umsetzung fremder Ideen und Vorbilder, die sich im Grabkomplex widerspiegeln", sagt Projektkoordinator Giacomo Bardelli. "Wir wollen herausfinden, warum gerade diese Objekte im Grab der Verstorbenen gefunden wurden, ja sogar versuchen, die Handelsrouten einzelner Objekte nachzuvollziehen."

Nach der bereits in den vergangenen Jahrzehnten erfolgten Restaurierung der Fundstücke soll nun auch der Grabkomplex selbst genauestens analysiert werden. Die Forscher erhoffen sich Aufschlüsse darüber, welche Rolle die mittelitalienische Region im politisch-kulturellen Gefüge des nördlichen Mittelmeerraums vor dem Aufstieg Roms spielte. (red, 24. 8. 2018)