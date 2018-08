Das neue Video der Band BTS wurde bereits millionenfach geklickt

Seoul – Die südkoreanische Boyband BTS hat einen Rekord auf Youtube gebrochen. Der Clip zur neuen Single "Idol" wurde in den ersten 24 Stunden 45 Millionen Mal abgerufen, teilte die Videoplattform am Dienstag mit.

Damit stießen die sieben Burschen Taylor Swift vom Thron. Ihr Video "Look What You Made Me Do" hatte laut Youtube im August 2017 am ersten Tag 43,2 Millionen Abrufe verzeichnet.

