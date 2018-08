Thierry Henry soll Trainerjob bei Bordeaux übernehmen

Französischen Medien berichten von einer Einigung zwischen Klub und ehemaligen Starstürmer.

Bordeaux – Thierry Henry soll Gustavo Poyet als Trainer von Girondins Bordeaux nachfolgen, dies berichten französische Medien. Der Traditionsklub hatte seinen Coach in der vergangenen Woche suspendiert, nachdem dieser auf einer Pressekonferenz lautstark die Transferpolitik des Klubs kritisiert hatte.

Für Henry, der als Spieler den Champions-League-Titel holte und mit Frankreich Welt- und Europameister wurde, ist es der erste Job als Cheftrainer. Seit 2016 war der 41-Jährige Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft, mit der er bei der WM in Russland bis ins Semifinale kam und am Ende Dritter wurde. Zuletzt wurde Henry auch mit dem englischen Fußball-Zweitligisten Aston Villa in Verbindung gebracht. (slo, 22.8.2018)