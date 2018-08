Mutmaßlicher Islamist wegen Anschlagsplänen in Deutschland in Haft

Der 31-Jährige soll Verbindungen zu einem Verdächtigen in Frankreich gehabt und Sprengstoff in seiner Wohnung gelagert haben. Eine akute Anschlagsgefahr besteht nicht

Karlsruhe/Berlin – Die deutschen Sicherheitsbehörden haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Islamisten, der einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben soll, in seiner Berliner Wohnung festgenommen. Der 31-jährige russische Staatsbürger wurde nach Angaben der federführenden Bundesanwaltschaft unter dem "Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens" in Haft genommen.

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt Magomed-Ali C., geplant zu haben, zusammen mit dem in Frankreich inhaftierten Clément B. einen Sprengsatz herzustellen und diesen in Deutschland zu zünden, "um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten oder zu verletzen".

Polizei störte Vorbereitungen

Die Festnahme steht allerdings nicht im Zusammenhang mit einer akuten Anschlagsgefahr, die Vorwürfe gehen bereits auf das Jahr 2016 zurück. C. soll zu der Zeit in seiner Wohnung eine größere Menge TATP-Sprengstoff verwahrt haben. Die Vorbereitungen auf einen Anschlag seien wegen einer Polizeimaßnahme im Oktober 2016 gestört worden, erklärte die Bundesanwaltschaft.

Die beiden Männer hätten nach einem Besuch der Polizisten in C.s Wohnung beschlossen, sich zu trennen. C. sei in Berlin geblieben, B. nach Frankreich gereist. Am 18. April 2017 wurde B. in Marseille zusammen mit einem anderen Verdächtigen festgenommen. Die französischen Ermittler stellten bei ihm drei Kilogramm TATP sicher, die er mit einem weiteren Komplizen zusammen hergestellt haben soll. Dabei handelte es sich allerdings anscheinend nicht um den Sprengstoff, der in C.s Wohnung gelagert worden sein soll. Der Verbleib des Sprengstoffs aus C.s Wohnung ist bisher unbekannt.

Eine Verbindung gibt es womöglich zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016: Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtete Anfang des Jahres, C.s mutmaßlicher Komplize Clément B. habe Anis Amri, den Attentäter vom Breitscheidplatz, gekannt. Amri hatte im Vorfeld seines Terrorschanschlags geprahlt, er könne sich über Kontakte in Frankreich mühelos Waffen besorgen. (red, APA, Reuters, 22.8.2018)