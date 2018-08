Hofer verscherbelt iPhone SE

Mit dem Verkauf von Apple-Handys wird der Mobilfunker Hot unterstützt

Hofer verkauft wieder Geräte von Apple ab. Seit Mittwoch wird das iPhone SE (32 GB) um 269 Euro in den Filialen des Lebensmitteldiskonters angeboten, teilte das Unternehmen mit. Bei Apple kostet das Handy 409 Euro.

Hilfe für Hot

Mit dem Verkauf von Apple-Handys unterstützt Hofer seinen Mobilfunker Hot, der den heimischen Mobilfunkmarkt in Bewegung brachte. Damit wurde der Lebensmittels-Diskonter auch zu einem der größten Apple-Händler des Landes, vor allem ältere iPhones und iPads finden sich regelmäßig in den Filialen – und sorgen für einen Ansturm an Kunden. Offiziell wird Hofer allerdings nicht direkt von Apple beliefert, der Lebensmittelhändler muss bei Zwischenhändlern einkaufen. Die iPhones werden offen für alle Netze angeboten.

Auch Samsung und Sony

Neben iPhones verkauft Hofer auch Smartphones von Sony und Samsung. (red, 22.8.2018)