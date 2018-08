Verurteilt, schuldig bekannt, angeklagt – der kriminelle Orbit des Donald Trump

Der ehemaliger Wahlkampfleiter von Donald Trump wurde am Dienstag in einem Prozess in Virginia wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs von einer Jury in acht der 18 Anklagepunkte schuldig gesprochen. In zehn Anklagepunkten konnten sich die Geschworenen auf kein Urteil verständigen. Manafort muss sich im Dezember vor einem Gericht in der Hauptstadt Washington wegen Geldwäsche, Verschwörung und Zeugenbeeinflussung verantworten.