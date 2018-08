Verurteilt, schuldig bekannt, angeklagt – der kriminelle Orbit des Donald Trump

Immer mehr ehemalige Mitarbeiter und Vertraute des US-Präsidenten geraten ins Visier der Justiz

foto: ap photo/jacquelyn martin "Guilty" steht nicht nur auf dem Transparent, das ein Demonstrant am Dienstag vor einem US-Bundesgericht in Virginia in die Höhe hielt, sondern "schuldig" sagten auch zwölf Geschworene im Prozess gegen Paul Manafort im Gerichtsgebäude.

Nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten gerät US-Präsident Donald Trump weiter unter Druck. In New York bekannte sich am Dienstag sein langjähriger Anwalt Michael Cohen vor einem US-Bundesrichter unter anderem des Verstoßes gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze schuldig. Am selben Tag wurde Trumps ehemaliger Wahlkampfleiter von einem Geschworenengericht in Virginia verurteilt. Es sind nur die Letzten einer ganzen Reihe von Mitarbeitern und Vertrauten aus dem Umfeld des amtierenden Präsidenten, die ins Visier der US-Justiz geraten sind:







VERURTEILT

Paul Manafort foto: reuters/yuri gripas/file photo

Der ehemaliger Wahlkampfleiter von Donald Trump wurde am Dienstag in einem Prozess in Virginia wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs von einer Jury in acht der 18 Anklagepunkte schuldig gesprochen. In zehn Anklagepunkten konnten sich die Geschworenen auf kein Urteil verständigen. Manafort muss sich im Dezember vor einem Gericht in der Hauptstadt Washington wegen Geldwäsche, Verschwörung und Zeugenbeeinflussung verantworten.





SCHULDIG BEKANNT





Michael Cohen foto: reuters/jackson

In New York bekannte sich der ehemalige persönliche Anwalt Trumps unter anderem des Verstoßes gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze schuldig. Cohen gestand Schweigegeldzahlungen an Frauen, mit denen Trump Affären gehabt haben soll. Außerdem räumte er vor Gericht Steuerhinterziehung ein.

Michael Flynn foto: ap photo/manuel balce ceneta)

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Trump belog FBI-Ermittler über Gespräche, die er 2016 mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA geführt hatte. Er sprach mit dem Botschafter über die Russland-Sanktionen. Flynn bekannte sich schuldig und kooperiert seither mit den Ermittlern.

Rick Gates foto: afp photo / brendan smialowski

Nachdem der ehemalige Vertraute von Paul Manafort und stellvertretender Wahlkampfleiter Rick Gates wegen Verabredung zu einer Straftat, Geldwäsche, Finanzbetrug und Falschaussage angeklagt wurde, bekannte er sich schuldig. Gates war auch Kronzeuge der Anklage im Prozess gegen Manafort.

Alex van der Zwaan

foto: reuters/leah millis

Der ehemalige Geschäftspartner von Trumps Wahlkampfmanager Paul Manafort und dessen Stellvertreter Rick Gates belog Ermittler hinsichtlich eines Gesprächs, das er im September 2016 mit Gates führte. Der Niederländer bekannte sich schuldig, ob er mit den Ermittlern zusammenarbeitet, ist nicht bekannt.

Georg Papadopoulos foto: afp photo / linkedin

Der ehemaligen Berater in Donald Trumps Wahlkampfteam log FBI-Ermittler über ein Treffen mit russischen Kontaktleute an. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass Moskau belastendes Material und tausende E-Mails gegen Trumps demokratische Konkurrentin Hillary Clinton habe. Seit seiner Verhaftung im Juli 2017 kooperiert er mit den Ermittlern.

Richard Pinedo

Die Anklage gegen Richard Pinedo ist ein Nebenprodukt der Russland-Ermittlungen. Der Computeringenieur aus Kaliforniern verkaufte von 2014 bis 2017 gefälschte Bankkonten – unter anderem an Russen, die mit diesen Daten US-Bürger imitierten. Pinedo bekannte sich schuldig und kooperiert mit den Ermittlern. Er hat laut Anklagebehörde nichts von den russischen Aktivitäten gewusst.



ANGEKLAGT

13 russische Staatsbürger

foto: reuters/dado ruvic/illustration

13 russische Staatsbürger und drei russische Unternehmen werden beschuldigt, soziale Medien und die Identität von amerikanischen Staatsbürgern missbräuchlich verwendet zu haben, um den Präsidentschaftswahlkampf zu beeinflussen. Drei der Angeklagten wurden darüber hinaus wegen Überweisungsbetrugs und Bankbetrugs angeklagt.

Zwölf russische Geheimdienstoffiziere foto: ap photo/alexander zemlianichenko

Zwölf Mitarbeitern des Militärgeheimdienstes GRU wird unter anderem vorgeworfen, E-Mails und Dokumente von Computern der Wahlkampagne der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen zu haben. Die russischen Agenten organisierten demnach auch den Zeitplan der Veröffentlichung der internen Materialien.

Konstantin Kilimnik foto: afp photo / zach gibson

Der langjährige Vertraute von Paul Manafort soll Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Er wurde wegen Justizbehinderung angeklagt. Manafort und Kilimnik sollen auch "ehemalige führende europäische Politiker eingesetzt haben, um bei US-Beamten im Namen der Ukraine zu lobbyieren".

(stb, 22.8.2018)