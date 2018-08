RTX 2080 Ti schafft bei 1080p und Raytracing 30 Bilder pro Sekunde

Erste Eindrücke zeigen auf, dass Technologie starken Einfluss auf Performance hat

Raytracing nimmt bei der neuen Grafikkarten-Generation von Nvidia einen sehr bedeutenden Anteil ein. Die Technologie bietet im Grunde eine realistische Simulation von Licht und damit einhergehend Schatten und Reflektionen. Die neuvorgestellten Grafikkarten RTX 2080 Ti, RTX 2080 und RTX 2070 ermöglichen Raytracing. Allerdings muss man wohl eine ordentliche Performance-Einbuße in Kauf nehmen, wenn man auf die Technik setzt.

nvidia geforce

RTX 2080 Ti liefert nur 30 bis 40 Bilder pro Sekunde

Wie PC Games Hardware berichtet, wurde auf der Gamescom eine Demo von Shadow of the Tomb Raider mit aktivierten Raytraced-Schatten gezeigt. Das Spiel soll bei der Nutzung einer Geforce RTX 2080 Ti in Kombination mit Intels i7 6800K und 16 Gigabyte RAM bei Full-HD-Auflösung nur 30 bis 40 Bilder pro Sekunde geliefert haben. Shadow of Tomb Raider erscheint übrigens am 14. September, um eine Alpha-Version eines unfertigen Spiels handelt es sich somit nicht.

nvidia geforce

Performance ist noch abzuwarten

Laut der Entwickler sollen Raytraced-Schatten allerdings noch nicht zum Start des Games verfügbar sein. Stattdessen sollen sie mittels Patch nachgeliefert werden. Ob die optimierten Treiber und vermehrte Anwendung von Raytracing eine Besserung mit sich bringt, ist abzuwarten. Bei der RTX 2080 Ti handelt es sich um die schnellste Spieler-Grafikkarte – sie kostet 1.259 Euro. (red, 22.08.2018)