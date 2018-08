Australiens Premier Turnbull droht erneute Abstimmung

Regierungschef Malcolm Turnbull steht parteiintern unter Druck: Am Mittwoch soll erneut abgestimmt werden, bereits zehn Minister haben ihren Rücktritt angeboten

Canberra – Im Zuge der Regierungskrise in Australien soll offenbar ein weiteres parteiinternes Votum über Premier Malcolm Turnbull stattfinden. Derzeit berichten australische Medien über eine Petition, die zu einer erneuten Versammlung der Liberalen Partei, der Turnbull vorsitzt, aufruft. Eine Abstimmung könnte am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden. Am Dienstag hatte der 63-Jährige ein Votum noch mit 48 zu 35 Stimmen überstanden, womit er Parteichef der Liberalen und Regierungschef bleiben konnte.

Beobachter rechneten allerdings damit, dass Turnbull schon bald die Absetzung durch seinen ultrakonservativen Herausforderer Peter Dutton drohen könnte – nämlich in dem Fall, dass dieser genug Zeit gehabt habe, die für einen Sieg noch notwendigen sieben zusätzlichen Stimmen zu sammeln. Dutton war nach seiner Niederlage als Innen- und Migrationsminister zurückgetreten.

"Loyalität zugesichert"

Mindestens neun weitere Kabinettsmitglieder boten daraufhin ebenfalls ihre Demission an, wie die Fernsehsender ABC und Sky News berichteten – unter anderem die einflussreichen Minister für Gesundheit und Handel. Turnbull nahm zunächst nur Duttons Rücktritt und den von Entwicklungsministerin Concetta Fierravanti-Wells an. Er versicherte am Mittwoch, dass ihm die übrigen "eindeutig Loyalität und Unterstützung" zugesichert hätten.



Weniger als ein Jahr vor der Parlamentswahl wächst die Unzufriedenheit mit Turnbull. Die parteiinternen Querelen erreichten am Montag einen Höhepunkt, als der Premierminister sich nach Widerstand aus der eigenen Partei gezwungen sah, Pläne für ein Gesetz zur Emissionsreduzierung zurückzuziehen.

Klimaziel gestrichen

Das Gesetz sah vor, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in Australien um 26 Prozent unter den Wert von 2005 gesenkt werden sollte. Kritiker aus Umweltverbänden und der Wirtschaft bezeichneten das Ziel als zu schwach, dem ultrakonservativen, klimawandelskeptischen und eng mit der Kohleindustrie verbundenen Flügel der liberalen Partei dagegen war dieses Ziel zu hoch. Eine kleine Gruppe von Parlamentariern rund um den früheren Premierminister Tony Abbott setzte Turnbull unter Druck – dieser lenkte schließlich ein und strich das Klimaziel.

Umfragen zeigen seit Monaten ein knappes Rennen zwischen Labor und dem Bündnis aus Liberalen und Konservativen. Eine neue Befragung von vergangener Woche legt aber nahe, dass die Regierung im Zuge des Führungsstreits auch bei den Wählerinnen und Wählern Schaden genommen hat.

Dutton kündigte an, den Kampf gegen Turnbull fortsetzen zu wollen. Er könne bei der für Mitte 2019 vorgesehenen Parlamentswahl als Spitzenkandidat der Liberalen Labor-Chef Bill Shorten schlagen, fügte Dutton hinzu. Beobachter schließen nicht aus, dass Turnbull Neuwahlen ausrufen könnte, um einer Herausforderung durch Dutton auszuweichen. (red, APA, 22.8.2018)