Welche Podcasts können Sie empfehlen?

Was schätzen Sie an Podcasts? Und welche sind besonders gut?

Serienschauen ist zwar ein sehr guter Zeitvertreib, doch besonders multitaskingfähig ist man dabei nicht. Manchmal will man einfach seinen Erledigungen nachgehen, am Crosstrainer schwitzen oder Auto fahren und dabei trotzdem gut unterhalten oder informiert werden. Für diese Situationen gibt es Podcasts, deren zumeist regelmäßig erscheinende Ausgaben man wie beim Streamen unabhängig vom Ausstrahlungstermin anhören kann. Kaum ein Themengebiet, das nicht durch zahlreiche Podcast abgedeckt wird. Und das oft genug unglaublich erfolgreich – so wurde die erste Staffel des True-Crime-Podcasts "Serial" bis Ende 2016 80 Millionen Mal abgerufen.

Ihre Lieblings-Podcasts?

Ob für tagesaktuelle Nachrichten und Politikinteressierte, für Lifestyle-Themen, Sport, Film und Serien, Familien-, Beziehungs- oder Wirtschaftsthemen: Welche Podcasts hören Sie in welchen Themenbereichen regelmäßig? Welche heben sich von der Masse ab und warum? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 23.8.2018)