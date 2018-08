TV-Tipps für Donnerstag, 23. August

Follow this, Re: Asyl nach Taufe. Wenn Flüchtlinge zum Christentum konvertieren, Gefährliche Umwelthormone, Die Spätzünder, Eco, Am Strang – mit Radio-Tipps

JOURNALISTENDOKU

Follow this Die Serie begleitet Journalisten des amerikanischen Medienunternehmens Buzzfeed bei der Arbeit. Buzzfeed ist bekannt für seine bunten, reißerischen Artikel, die oft in Form von Listen entworfen sind. Die Themen reichen von Internetphänomenen bis hin zu Konsumräumen für Abhängige. 20 fünfzehnminütige Folgen auf Netflix.



netflix

18.30 MAGAZIN

Konkret: Hunde – Urin sorgt für Anrainerstreit In der Sendung wird über Markierverhalten, Fassadendurchfeuchtung und rechtliche Graubereiche diskutiert. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Asyl nach Taufe. Wenn Flüchtlinge zum Christentum konvertieren Wenn Flüchtlinge zum Christentum konvertieren, erhöht sich ihre Chance auf Asyl. Denn bei Abschiebung droht ihnen wegen Apostasie in ihrer Heimat das Gefängnis oder die Todesstrafe. Ein neues "Geschäftsmodell mit dem Glauben"? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Gefährliche Umwelthormone Julia Zipfel beleuchtet, wie Umweltgifte unseren Körper beeinflussen und welche Möglichkeiten es gibt, sich davor zu schützen. Im Anschluss folgt die Sendung Scobel – Im Takt der Hormone, in der Gert Scobel mit Gästen über körpereigene und fremde Hormone diskutiert. Bis 22.00, 3sat

21.00 REPORTAGE

Am Schauplatz: Besser als die Straße Wegen immer teurerer Mieten landen mehr Menschen in billigen Pensionen – als Dauermieter. Es sind oft Absteigen mit Schimmel an den Wänden und Ungeziefer. Beate Haselmayer hat einige dieser Pensionen besucht und mit Menschen geredet, die sich eine reguläre Wohnung nicht mehr leisten können. Bis 22.00, ORF 2

21.15 RESSOURCE BODEN

Im Kontext: Land ohne Äcker Täglich wird in Österreich die Fläche von 20 Fußballfeldern versiegelt. Reporter Tim Küntzle zeigt in der Reportage die Auswirkungen der Flächennutzung sowie mögliche Lösungsansätze.

Bis 22.15, Servus TV

22.00 KOMÖDIE

Die Spätzünder (Live is Life – Die Spätzünder, Ö/D 2010, Wolfgang Murnberger) Der erfolglose Rockmusiker Rocco (Jan Josef Liefers) absolviert seinen sozialen Dienst in einem Seniorenheim. Er gerät mit der Heimleitung und der Pflegerin Marina (Ursula Strauss) aneinander. Schließlich erkennt er, dass auch alte Leute ein Recht auf Freiheit und Spaß haben – und gründet eine Seniorenband. Unterhaltsame, sarkastische Dialoge. Bis 23.28, NDR



live is life - die spätzünder - trailer

22.15 HITZEWELLE

Maybrit Illner: Der heiße Planet. Sind wir zum Verzicht bereit? Aus der Sommerpause zurück, diskutiert Illner mit Politikern, einem Meterologen, einem Landwirt über das Klima. Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco mit den Themen: 1) Teures Trinkwasser: Österreichs Gemeinden fürchten EU-Pläne. 2) Im Wettbewerb zerrieben: der harte Sanierungskurs von Kika/Leiner. 3) Garten mit Mehrwert. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl mit Dartspieler Mensur Suljovic, Kabarettist Michael Niavarani, Schauspieler Sky du Mont und Whiskydestillateurin Jasmin Haider-Stadler. Bis 0.00, ORF 2

23.50 DRAMA

Am Strang (Apprentice, SGP 2016, Boo Junfeng) Der Gefängniswärter Aiman freundet sich mit seinem älteren Kollegen Rahim an. Rahim, der Henker, ist Meister des Tötens mit dem Strang. Auch als Aiman herausfindet, dass Rahim seinen Vater tötete, bleibt er fasziniert. Boo Junfeng zeigt die Welten des Exekutors und jene der Familie des Gehängten – bei der Premiere des psychologischen Dramas 2016 in Cannes gab es Standing Ovations. Bis 1.20, Arte